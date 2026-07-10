cultura

‘La temporalidad que habito’, de Victoria Valiente, se expone en ‘La ventana’ del Círculo de Bellas Artes

La creadora protagoniza la novena propuesta del singular espacio que se halla ubicado en la fachada de la sede de la institución, en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife
Pepe Valladares, Victoria Valiente y Octavio Zaya. / Ramón de la Rocha
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El Círculo de Bellas Artes de Tenerife presentó este jueves la novena propuesta expositiva de su espacio La ventana, situado en la fachada de su sede, en la capital tinerfeña (Castillo, 43). La intervención artística, La temporalidad que habito, ha sido creada por Victoria Valiente (Las Palmas de Gran Canaria, 2000) y se integra en el programa de la celebración del centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife (1925-2025).

Esta iniciativa es comisariada por Octavio Zaya, presente en la inauguración de ayer, junto con la artista y el presidente de la entidad, Pepe Valladares.

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Sobre su instalación, Victoria Valiente escribe en un poema: “No soy yo, es la prisa, la noto en el cuerpo. / No puedo escribir tan rápido como pienso, / ni dibujar a la velocidad a la que escribo. / Cómo no mirar el tiempo, atenderlo y cuestionar mi práctica… / Cómo afrontar esta ventana, expuesta al mundo externo, / cuando yo solo quiero mirar hacia dentro / Mirar-me (…)”.

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