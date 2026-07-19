‘Las bodas del Fígaro’ se escenifica en el Auditorio Capitol de Tacoronte

El Auditorio Capitol de Tacoronte pone en escena este domingo (18.00 horas) la comedia teatral Las bodas del Fígaro, producida por el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria y unahoramenos. La función, de carácter gratuito, está impulsada por el Ayuntamiento de Tacoronte y forma parte del programa Mares, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). De igual modo, el próximo viernes, 24 de julio (20.00 horas), unahoramenos trae a Tenerife, en este caso al Auditorio de Adeje, DES.-(desestructurados), que dirige Mingo Ruano.
Las bodas del Fígaro formula un retrato de la escena farandulera de la Canarias de los años 60, en medio de la efervescencia política alentada por el movimiento Canarias Libre y los patrones morales impuestos por una Iglesia al servicio del poder. Con dirección de Mario Vega, cuenta con un elenco en el que figuran Marta Viera, Ruth Sánchez, José Luis Massó, Mingo Ruano y Rubén Darío.
DES.-(desestructurados) narra la indómita adolescencia de tres jóvenes de un instituto y la atribulada existencia de un profesor. Las entradas para presenciar este montaje, en el que también colabora el programa Mares, están a la venta, al precio de 12 euros, en la plataforma tomaticket.es.