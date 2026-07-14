LAV-Canarias trae al Leal una propuesta que performa el cine: ‘La felicidad no importa’

El programa regular de exhibición Danza en Breve, organizado por LAV-C, presenta el próximo 16 de julio la película-performance ‘La felicidad no importa’, la nueva creación de Tomàs Aragay y Societat Doctor Alonso, una propuesta híbrida que transita entre el cine, la performance y el concierto en directo para reflexionar sobre el trabajo, la soledad y las formas contemporáneas de habitar el mundo. La exhibición tendrá lugar en la Sala de Cámara del Teatro Leal a las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles en tickety.
La obra sigue un día en la vida de Joan, un joven trabajador de un centro cultural casi vacío, atrapado entre la rutina laboral, el flujo constante de información y una persistente sensación de vacío. A través de este recorrido cotidiano, la pieza reflexiona sobre el trabajo, la soledad y el deseo.
Más que una proyección cinematográfica, ‘La felicidad no importa’ propone un dispositivo escénico híbrido en el que el propio protagonista y el músico Nilo Gallego acompañan la película en directo, difuminando los límites entre cine y performance y cuestionando la relación entre imagen, realidad y representación.
Con esta propuesta, Societat Doctor Alonso continúa desarrollando una trayectoria reconocida por explorar nuevos formatos escénicos y por situar en el centro preguntas sobre la percepción, el lenguaje y la experiencia contemporánea. En esta ocasión, la compañía pone el foco sobre una generación atravesada por la incertidumbre laboral, la hiperconectividad y la búsqueda de otras formas de imaginar el presente desde la sencillez de lo cotidiano.
La dirección corre a cargo de Tomàs Aragay, con dramaturgia y textos de Tomàs Aragay y Forner Lafuente, acompañamiento de Sofía Asencio, creación e interpretación de Forner Lafuente, Nilo Gallego y Tomàs Aragay, banda sonora original de Nilo Gallego, espacio escénico e iluminación de Societat Doctor Alonso y producción de Imma Bové.