León Durán gana el Concurso de Orquestación Fundación DISA-Jocan

Vals canariote y Campanas de Las Palmas, dos obras para piano que Camille Saint-Saëns (1835-1921) compuso en sus estancias en Canarias entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, se estrenarán en su versión sinfónica en septiembre. Las partituras son la propuesta ganadora del Concurso de Orquestación Fundación DISA-Jocan, lanzado el pasado abril, cuyo ganador ha sido el joven músico gallego León Durán.
Antoni Ros Marbá, director y compositor; Antoni Parera, compositor; Víctor Pablo Pérez, director artístico de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan), y Korstiaan Kegel, director académico, integraron el jurado del concurso, una iniciativa inédita dirigida a músicos menores de 30 años de toda España.
El objetivo ha sido impulsar la formación y proyección profesional del talento emergente, meta que se enmarca en la razón de ser de la Jocan, el proyecto del Gobierno de Canarias por el que, tras casi 10 años de trayectoria, han pasado centenares de jóvenes intérpretes. El Ejecutivo regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y la Fundación DISA dan así un paso más en su alianza, que cuenta con el apoyo de la entidad privada a través de un programa anual de becas a instrumentistas.
EL AUTOR
Con 24 años y una gran proyección en el campo compositivo, León Durán (A Coruña, 2002) es el autor de las partituras en torno a las obras de Saint-Saëns que serán interpretadas por la Jocan en septiembre, como inicio del programa sinfónico de su gira por varias islas y por Barcelona y Madrid, con Los Sabandeños y Juan Floristán, entre los días 19 y 24. El estreno es parte del premio que recibirá el compositor, junto a una dotación de 5.000 euros proporcionada por Fundación DISA.
Durán obtuvo el grado profesional de trompa en A Coruña, con premio fin de carrera, y el superior de composición en Murcia, también con premio extraordinario en el curso 2023-2024. Este reconocimiento de Fundación DISA y la Jocan se suma a otros galardones recibidos por su trabajo creativo: en 2020 y 2023 gana el concurso gallego de composición para banda, en la sección segunda y la sección de música popular gallega, respectivamente, con Metamorfose sobre o himno galego y Ao xeito de foliada.
‘ODA A LA MÚSICA’, ‘BODAS DE SANGRE’
En 2022 obtiene el primer premio del Concurso Internacional de Composición Emili Giménez Bou de Cullera, con el poema escénico Bodas de Sangre, y en 2025 gana el III Certamen de Compositores Emergentes de la Universidad Loyola con la pieza orquestal Obertura Romántica. En 2024 estrena su cantata Oda la música, para coro y orquesta, sobre un texto de Gerardo Diego, con la orquesta sinfónica del Conservatorio Superior de Murcia y el Coro Maestro Gómez Villa.
Su música ha sido interpretada por numerosas bandas sinfónicas españolas e internacionales, como las municipales de Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Quito, Córdoba (Argentina), además de la Banda Sinfónica Portuguesa, la Orquestra de Sopros da Esmae y la Banda Sinfónica Galega, entre otras.
Directores de reputación nacional e internacional han dirigido su música, como José Rafael Pascual-Vilaplana, David Fiuza, Juan Miguel Romero Llopis, António Saiote o Virginia Martínez. Entre sus próximos compromisos destaca las reposiciones de sus obras Metamorfose sobre o himno galego y Bodas de sangre, así como el estreno de su rapsodia Bicos do mar.