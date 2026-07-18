Llamalagua se estrena en el Festival Noon con ‘Umbral’

El dúo tinerfeño Llamalagua, integrado por Marta Rosa y María José Lugo, atraviesa uno de los momentos más importantes desde su creación. Tras varios años sobre los escenarios, da un paso decisivo con la publicación de su primer EP, Umbral, que resume la identidad artística de la formación y cobra especial protagonismo este verano con una doble presentación en Canarias. Entre las citas más destacadas figura el Festival Noon, donde mañana domingo (12.00 horas) da un concierto en acústico en el Castillo de La Laguna.
LA ESENCIA
El festival se convierte en el escenario ideal para mostrar la esencia más íntima de Llamalagua. En un espacio caracterizado por la cercanía entre artistas y público, Marta Rosa y María José Lugo interpretarán las cinco canciones que componen Umbral tal y como fueron concebidas, con un formato desnudo que pone el foco en las voces, la guitarra y la carga emocional de las composiciones.
El origen de Llamalagua se halla en la colaboración entre ambas músicas en versiones interpretadas en directo. Aquella conexión evolucionó hacia la creación de repertorio propio, dando forma a un proyecto que combina emoción, sensibilidad escénica y narrativa musical. El resultado es una propuesta independiente que apuesta por la honestidad interpretativa y por un sonido en el que la intimidad ocupa un lugar central.
El nombre de Llamalagua también resume esa filosofía artística. Representa la convivencia entre dos energías aparentemente opuestas, una metáfora que refleja la personalidad creativa de sus integrantes y la búsqueda constante de equilibrio entre intensidad y calma.
Con Umbral, Marta Rosa y María José Lugo consolidan una nueva etapa y sitúan a Llamalagua entre las propuestas emergentes de la música independiente canaria. Su presencia en el Festival Noon marca el punto de partida de un verano decisivo para el dúo, que afronta el reto de presentar al público un proyecto concebido desde la emoción, la complicidad y la convicción de que la música puede convertirse en un espacio de encuentro y transformación.
Noon Canarias regresa este verano con una nueva edición que reafirma su identidad como festival de conciertos al mediodía en espacios patrimoniales de las Islas. Organizado por Vector de Ideas, desarrolla hasta el 31 de octubre una programación de música en vivo en Lanzarote, Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y La Gomera, siempre desde las 12.00 horas, sábados y domingos, y con entrada gratuita hasta completar el aforo.
La octava edición del festival refuerza una de sus líneas fundacionales: situar la creación musical hecha desde Canarias en el centro de la programación y favorecer su circulación por distintas islas y espacios.