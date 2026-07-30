Loco Dice aterriza este sábado en Papagayo Tenerife

Papagayo Tenerife volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la música electrónica este sábado con la actuación de Loco Dice, uno de los djs y productores más influyentes de la escena internacional. El artista encabezará la fiesta Piknik el próximo domingo 2 de agosto, en una sesión que comenzará a las 23:30 horas y se prolongará hasta las 04:00 de la madrugada. La cita reunirá además a los artistas canarios residentes Beto Uña y Luis Groove, encargados de completar una noche en la que el house y el tech house serán los grandes protagonistas.
Con una trayectoria que supera las dos décadas en la primera línea de la música electrónica, Loco Dice llega a Tenerife avalado por una carrera que lo ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del circuito internacional. Nacido y criado en Düsseldorf, Alemania, en el seno de una familia de raíces tunecinas, el artista desarrolló desde muy joven una visión musical abierta y multicultural que ha marcado su identidad artística.
Antes de convertirse en una figura de referencia del techno y el house, Loco Dice forjó su carrera dentro de la escena hip hop. Como rapero y dj recorrió escenarios de todo el mundo acompañando a artistas de la talla de Snoop Dogg, Ice Cube o el colectivo Death Row Crew, una etapa que le permitió desarrollar un sentido del ritmo que más tarde trasladaría a sus producciones electrónicas.
Su salto definitivo a la música electrónica llegó a comienzos de los años 2000 con el lanzamiento de “Phat Dope Shit”, considerado uno de los temas que impulsaron su proyección internacional. Desde entonces, ha construido una discografía repleta de trabajos de referencia, entre ellos su álbum debut “7 Dunham Place”, publicado en 2008 a través de su sello Desolat, seguido de “Underground Sound Suicide”, editado por Ultra Music, con colaboraciones de artistas como Giggs y Neneh Cherry.
Más recientemente ha vuelto a situarse en el foco internacional con “Heavy Heart”, una colaboración junto a Skrillex y Fireboy DML que demuestra su constante evolución artística y su capacidad para conectar con nuevas generaciones de oyentes.
A lo largo de su carrera también ha publicado numerosos EP en sellos fundamentales de la electrónica como Ovum, Minus o Cocoon, además de firmar remezclas para artistas tan diversos como Black Coffee, Disclosure, Warren G o Basement Jaxx.
Reconocido por la energía y personalidad de sus sesiones, Loco Dice ha actuado en algunos de los festivales más prestigiosos del planeta, entre ellos Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella y EDC, además de protagonizar históricas residencias en clubes emblemáticos como DC-10 Ibiza, Amnesia, o Space Miami.
Su inquietud creativa también lo ha llevado a explorar otros ámbitos culturales. Ha participado en el desarrollo de videojuegos, ha compuesto bandas sonoras para desfiles del diseñador Marcelo Burlon durante la Semana de la Moda de Milán y ha colaborado con firmas como Daily Paper y New Era, además de impulsar su propia marca de ropa, Seran Bendecidos.
Con esta actuación, Papagayo Tenerife vuelve a apostar por artistas de primer nivel internacional dentro de su programación estival, consolidándose como uno de los espacios de referencia para la música electrónica en Canarias. La presencia de Loco Dice, acompañado por Beto Uña y Luis Groove, promete una noche marcada por los sonidos más actuales del house y el tech house en uno de los enclaves más exclusivos del sur de Tenerife.