Los coros que participaron en la misa de León XIV reciben el reconocimiento del Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife celebró este martes un reconocimiento a las personas, coros, formaciones musicales y entidades que hicieron posible, el 12 de junio en el puerto capitalino, la misa del papa León XIV.
El acto contó con la participación del vicepresidente insular, Lope Afonso; el consejero de Cultura, José Carlos Acha, y el director insular de Cultura, Conrado Álvarez, quienes trasladaron el agradecimiento del Cabildo a quienes, con su talento, dedicación y compromiso, contribuyeron al éxito de una cita de trascendencia histórica, espiritual y cultural para la Isla.
Así, se destacó la participación del coro participativo coordinado por Novae Vocal Ensemble, invitado por el Obispado de Tenerife, a través del canónigo Norberto González, responsable de la coordinación musical de la celebración. La formación interpretó varios pasajes de la Misa Canaria, de Julio Navarro Grau.
El acompañamiento al órgano corrió a cargo de Juan Luis Bardón y las partes solistas fueron interpretadas por Arantxa Cooper (soprano), Montserrat Giró (alto), Jorge Cordero (tenor) y Andrés Campovari (bajo). La dirección musical estuvo a cargo de Roxana Schmunk, al frente del coro. Asimismo, el acto sirvió para reconocer la contribución del Orfeón La Paz de La Laguna, dirigido por Juan Felipe Rodríguez Hernández, y de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, dirigida por Mauro Fariña.