Luar Na Lubre cierra el ciclo ‘Primavera en la Fundación’ en Santa Cruz de La Palma

La Fundación CajaCanarias culmina esta noche de jueves, a partir de las 20.30 horas, la programación del ciclo cultural Primavera en la Fundación 2026 en La Palma con un concierto de la formación gallega Luar Na Lubre. El recital tiene lugar en el Teatro Circo de Marte (calle Virgen de la Luz, 5, Santa Cruz de La Palma).
Luar Na Lubre, uno de los grupos de folk con más repercusión en Europa y Latinoamérica, llega a La Palma con su gira Lubre: 40º aniversario, una de las más importantes y simbólicas de su larga y exitosa historia, que ratifica a la banda gallega como una de las formaciones de folk más importantes de la historia y todo un referente mundial.
TRAYECTORIA Y REPERCUSIÓN
En estas cuatro décadas de andadura, Luar Na Lubre ha publicado 20 trabajos discográficos, ha vendido más de 350.000 ejemplares y ha recibido dos Discos de Oro, nueve Premios de la Música y la Medalla Castelao 2025 de la Xunta de Galicia. La formación ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 50 países, donde ha participado en los festivales más destacados de la música folk, actuando junto a artistas de la talla de Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs y Bob Geldof, y españoles como Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luz Casal, Ismael Serrano, Pedro Guerra y Diana Navarro.
Luar Na Lubre, que significa luz de luna en el bosque sagrado de los celtas, se fundó en A Coruña (Galicia) en 1986 con la vocación de interpretar, desarrollar y divulgar la música y la cultura de Galicia. Su repertorio está basado fundamentalmente en las músicas de raíz, pero con perspectiva de modernidad.