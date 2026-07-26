“¿Un bloque progresista gobernando Arona en 2027? Nada es imposible en política”

Luis García, portavoz de Más por Arona y candidato previsible de la formación a las próximas elecciones municipales, atendió a DIARIO DE AVISOS para valorar la situación política en el municipio. En la entrevista aborda la entrada de Vox en el grupo de gobierno, el escenario de posibles pactos en 2027, la gestión municipal en materia de vivienda y urbanismo, y las circunstancias de la salida de su partido del gobierno local en 2023.
-¿Cuál fue, a su juicio, el motivo por el que la alcaldesa decidió expulsar a los concejales de su formación del grupo de gobierno?
“Las explicaciones para justificarse que dio estuvieron basadas en mentiras y falsedades, demostrándose con el paso del tiempo, ya que no ha sido capaz de demostrar absolutamente nada de lo que dijo. Justificó nuestra salida del gobierno con algo que nunca ha podido demostrar, porque simplemente no era cierto. No interesaba políticamente que Más por Arona estuviera en el gobierno municipal para que siguiera creciendo ante la opinión pública. Entendemos que nos cesó porque estábamos trabajando bien, se demostraba en el día a día y eso se reflejaba en la valoración de la ciudadana”.
-¿Teme que Vox, integrado en el actual gobierno, logre una mayor representación?
“Nos preocupa mucho lo que pueda suponer sus políticas en la vida cotidiana de vecinos y vecinas. De hecho, consideramos preocupante que la alcaldesa haya permitido entren en un gobierno municipal en minoría. Me preocupa que puedan crecer, porque considero que su ideología se reflejará después en las políticas que desarrollen donde muchos pueden verse excluidos en lo social, en la igualdad y en el respeto de los derechos mas básicos. Para nosotros, la prioridad nacional no tiene ningún sentido, y menos en un municipio con personas de más 130 nacionalidades diferentes”.
-¿Es partidario de explorar un bloque progresista en 2027? Si llegado el momento se diese, ¿cuáles serían sus pretensiones?
“En estos momentos no hay ninguna conversación. Nada es imposible en política, salvo alguna línea roja, que evidentemente a priori es la extrema derecha si el fin último es mejorar la actual Arona que tenemos. Tenemos claro que nuestro único interés es la mejora integral del municipio, eso sí, sin dejar a nadie atrás y si eso se logra dentro de un bloque progresista, mejor. Todo es cuestión de llegar a posibles acuerdos, de saber cuáles son las prioridades y ponerlo sobre la mesa. Si llegamos a acuerdos, mejor; si no, cada uno defenderá los intereses del municipio y la ciudadanía como mejor entienda. Sobre nuestra pretensiones, nosotros priorizamos las políticas sociales, mejorar el acceso a la vivienda, mejorar sustancialmente los servicios públicos, entre otras cuestiones”.
-¿Cómo valora la gestión en materia de vivienda del Ayuntamiento en los últimos tres años?
“Suspende rotundamente. Cuando nosotros formábamos parte del gobierno, hicimos propuestas como partido político responsable del Área de Vivienda como fueron la creación de la oficina municipal de vivienda o la compra de suelo para cederlo al ICAVI, por ejemplo. El gobierno actual no ha destinado ni un solo euro a vivienda en los últimos dos años, y tampoco ha desarrollado ninguna política de vivienda social. Por el contrario, para actos y fiestas sí hay partidas económicas en los presupuestos…”.
-¿Y a la alcaldesa Fátima Lemes (PP), qué nota le pone hasta ahora?
“Yo solo hago una pregunta: ¿el municipio está mejor o peor que hace tres años? ¿La vida de los aroneros y aroneras es mejor hoy que hace tres años? Incontestablemente, el municipio esta peor y la calidad de vida ha empeorado. Por eso la nota es un suspenso. Ya no vale el discurso del gobierno actual de ‘son problemas heredados’ para justificarse ya que tres años es tiempo para mejorar una gestión pública”.
-Ustedes denunciaron el levantamiento de reparos desde el área de Cultura y el Patronato por valor de más de un millón 200.000 desde la entrada del concejal Naim Yáñez al puesto. ¿Qué valoración hace?
“Su gestión hasta la fecha se resume en desarrollar las mismas acciones, los mismos proyectos y acciones que criticaba cuando estaba en la oposición, sin aportar nada diferente. Aparte, el elevado número de reparos de ilegalidad con los que se gestionan sus áreas es muy preocupante ya que no es la mejor manera de gestionar los recursos públicos. Lo que no puedes hacer es escudarte en que ‘ustedes también lo hacían’, ni en el ‘tú más”.