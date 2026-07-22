cultura

Marcelo Gueblón agota las entradas para el ‘Jazz Café’ de CajaCanarias

El artista actúa este miércoles, en formación de cuarteto, en el espacio cultural de la fundación en Santa Cruz de Tenerife
El argentino Marcelo Gueblón. / DA
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La Fundación CajaCanarias continúa hoy miércoles con la cuarta edición del Jazz Café, su ciclo musical dedicado al disfrute del jazz en directo y en formato acústico, con un planteamiento cercano e inspirado en los tradicionales clubes de jazz de mediados del siglo XX.

El último concierto antes del parón veraniego corre a cargo de Marcelo Gueblón Cuarteto y comienza a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, con un servicio de café e infusiones incluido en el precio de las entradas, que ya se han agotado para esta sesión, y luego, a partir de las 20.00 horas, dar paso a la actuación musical.

Gueblón es un músico y compositor nacido en 1959 en Banfield, Argentina, con una extensa trayectoria como instrumentista, creador y docente. Tras una carrera marcada por la excelencia, el baterista regresa a Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde vivió durante años.

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