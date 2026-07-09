María del Carmen González, ‘Mica’, presenta su libro ‘Los pequeños del Marianne’

La Sala San Borondón, en La Laguna, presenta este jueves (19.00 horas) el libro Los pequeños del Marianne, una obra de María del Carmen González Martín, Mica, que ha sido coeditada por el Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). Además de la autora, en el acto en la sede del CCPC (calle Daute, 1) intervendrán Wilmer Fernando Rodríguez, Rosa Sánchez y Adriana Acosta.
Los pequeños del Marianne es un cuento por capítulos que recoge la aventura singular de varios niños de Bajamar, en La Laguna, quienes interactúan con los habitantes marinos de la zona. El Marianne es uno de los charcos más famosos de Bajamar, donde han aprendido a nadar generaciones de niños. Aquí transcurren las aventuras de estos tres jóvenes que mantienen una amistad con cangrejos, erizos y estrellas de mar, y la extienden a la escuela, a la familia y al pueblo entero, haciéndolos partícipes de la magia del océano Atlántico.
“He tratado de inventar una historia donde el eje sea aprender y el aula, Bajamar”, explica la autora, con una amplia trayectoria como docente y comunicadora.