Más de 28.000 personas asistieron a las actividades de Ópera de Tenerife en la temporada 2025-2026

El Auditorio de Tenerife ha conseguido los mejores resultados en una temporada de ópera en sus 23 años de historia. Así lo señalan desde el Cabildo de Tenerife, al informar de que más de 28.000 personas asistieron a las actividades en el ciclo lírico 2025-2026, que concluyó en junio con las tres funciones de la zarzuela La verbena de la Paloma. La temporada ha incluido una nueva edición de Ópera en minúscula, producciones de gran formato, recitales y charlas divulgativas a cargo de Ramón Gener.
“Es la primera vez que Ópera de Tenerife supera la barrera de los 1.300 abonados y notamos que cada vez hay más público que se acerca a este género; se ha perdido el miedo de los jóvenes a asistir a una función de ópera, que ya no se percibe como un espectáculo elitista”, destaca el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, quien apunta que las expectativas para la nueva temporada “son tremendamente positivas, pues ya se han ocupado más de 6.000 localidades, de las que el 10% corresponden a menores de 30 años”.
La temporada arrancó con Ópera en minúscula, que reunió siete espectáculos en el Auditorio de Tenerife, el Espacio La Granja y Teatro Leal, con más de 800 espectadores. Las grandes producciones comenzaron en octubre con Yerma, de Heitor Villa-Lobos. Más de 3.800 personas asistieron a una de las cuatro funciones de un título reconocido con dos premios Talía. El holandés errante llegó en noviembre. Más de 4.000 espectadores acudieron a las tres funciones. El año se cerró con dos representaciones de Adiós a la bohemia, de Pablo Sorozabal y Pío Baroja, que superaron las 2.000 personas.
Orfeo ed Euridice, de Christoph Gluck, abrió el calendario de 2026 y superó los 2.700 asistentes. A continuación se ofrecieron tres funciones de Roméo et Juliette, de Charles Gounod, con más de 3.900 aficionados, y dos funciones de El castillo de Barbazul, de Béla Bartok, que recibieron a 1.000 personas.
TEATRO LEAL
Las producciones culminaron con Los celos han estrellas y el amor hace prodigios y La verbena de la Paloma. La primera tuvo lugar en el Teatro Leal y contó con más de 250 espectadores. La segunda reunió a más de 4.200 en las tres funciones en el Auditorio de Tenerife.
La actividad se completó con siete charlas de Ramón Gener y una de Javi Alonso, tres recitales de José Bros -Los Realejos, Adeje y Auditorio de Tenerife- y un recital de lied. Más de 3.000 personas disfrutaron con estas acciones.