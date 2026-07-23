Melchor Núñez presenta su libro ‘Divagaciones de convalecencia’ en la lagunera Sala San Borondón

La Sala San Borondón, en La Laguna (calle Daute, 1), alberga mañana viernes (19.00 horas) la presentación del libro Divagaciones de convalecencia. Ensayo sobre el mundo actual y sus circunstancias, de Melchor Núñez Pérez, editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC). Núñez estará acompañado por Andrés Doreste Zamora, letrado del Consejo Consultivo de Canarias y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.
Divagaciones de convalecencia. Ensayo sobre el mundo actual y sus circunstancias es un volumen en el que el autor canario reflexiona sobre diversos aspectos de la vida, desde la enfermedad hasta la docencia, pasando por la ciencia, la filosofía, la religión, la política, la literatura, el arte… Un conjunto de cuestiones que son vistas desde la experiencia personal y la trayectoria vital y profesional del docente y político.
“Este libro es mucho más que la explicación literaria del mundo actual y de sus circunstancias”, señala el escritor y periodista Juan Cruz Ruiz en el prólogo. “Melchor ha escrito, con un poder sintáctico formidable, una suma tal como nos evocan las pérdidas o las ganancias que arrojan la vida y los conflictos actuales. El mundo está loco, lo estuvo desde hace muchos años. El mundo nuestro, es decir, el del autor y el de sus contemporáneos, nació purulento, difícil. No hemos logrado asear nuestra historia. No hay nada en este libro que no desate, este es mi caso, la envidia de la escritura. Eso fue lo primero que me maravilló: que jamás se siente, en la prosa que a veces parece verso, que le duela escribir”.