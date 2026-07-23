inmigraciÓn

Evacuado a Tenerife en estado grave uno de los migrantes rescatados en El Hierro del cayuco donde falleció una mujer

Este traslado se une al de un bebé, que también se encuentra en el mismo hospital en estado crítico
Evacuado a Tenerife en estado grave uno de los migrantes rescatados del cayuco en El Hierro
Cayuco rescatado en aguas de El Hierro con una mujer fallecida. Salvamento Marítimo
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Uno de los migrantes del cayuco que fue rescatado en la tarde de este miércoles en aguas de El Hierro ha sido evacuado en estado grave hasta Tenerife a bordo de un helicóptero medicalizado y se encuentra ingresado en el Hospital de La Candelaria, informan desde el 112 Canarias.

Este traslado se une al de un bebé, que también se encuentra en el mismo hospital en estado crítico.

Tras el recuento final en el puerto de La Restinga se constató que en la embarcación viajaban un total de 156 personas –con una mujer fallecida– y 14 de ellas han recibido atención médica en el Hospital de El Hierro.

Noticias relacionadas
  1. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. | EPClavijo muestra su “desolación” ante el cayuco con una mujer fallecida y un bebé grave en El Hierro
  2. Un cayuco rumbo a Canarias. | DACasi 150 migrantes desaparecidos tras naufragar en Mauritania un cayuco rumbo a Canarias: “Pasamos 25 días en el mar”

El cayuco fue avistado por un pesquero poco antes de las 17.00 horas cerca de la cala de Tacorón, en el Mar de Las Calmas, y a su encuentro partió una embarcación de Salvamento Marítimo que lo remolcó hasta La Restinga.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas