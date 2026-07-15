cultura

Mo’Kalamity y la banda Green Valley actúan en agosto en Punta del Hidalgo con el Reggae Can Festival

La propuesta musical, de entrada gratuita, se celebra los días 7 y 8 e incluye, entre otros artistas, a Isa Izquierdo y Dactah Chando
La artista francocaboverdiana Mo’Kalamity. / DA
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El Reggae Can Festival celebrará el 7 y el 8 de agosto su duodécima edición en Punta del Hidalgo, en La Laguna, con un destacado cartel que incluye las actuaciones de la francocaboverdiana Mo’Kalamity y la banda española Green Valley.

El festival se desarrollará por primera vez en un recinto acotado, y con aforo limitado, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda, cercana y segura para el público. El Reggae Can brindará dos jornadas de música en directo con entrada libre, además de actividades culturales, talleres, gastronomía, un mercadillo y espacios familiares.

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Con el lema Cuidando el Nido, el festival impulsa una forma de entender la cultura basada en el respeto por el territorio, el cuidado de las personas y el fortalecimiento de la escena musical de Canarias. Este compromiso se traduce en acciones ambientales y sociales, pero también en una decidida apuesta por quienes hacen posible la música.

DE DENTRO Y DE FUERA DE LAS ISLAS

En el cartel artístico también se hallan General Levy, uno de los grandes referentes del reggae y el dancehall británico, y Summer, jamaicana residente en Canarias. La presencia local y regional estará representada por Isa Izquierdo y su banda, así como por Dactah Chando. Además, las dos jornadas se completan con la sesiones de los dj Javadub, Warrior E y Unruly Youth.

La celebración del XII Reggae Can Festival es posible gracias al respaldo del Gobierno regional, por medio de Turismo de Islas Canarias, a través de Promotur, así como del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y el Cabildo de Tenerife. De la misma manera, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Fiestas y Turismo, así como el Organismo Autónomo de Deportes.

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