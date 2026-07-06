Muere una mujer tras ser rescatada del mar en una playa de Canarias

Una mujer, aún sin identificar, falleció la tarde de este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al ser rescatada del mar en la playa Nido de las Águilas, dentro del municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. El suceso se produjo alrededor de las 16:45 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias.
El centro de emergencias recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona se encontraba flotando boca abajo en el agua. Tras ser sacada a la arena por otro bañista, tanto los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas como los Bomberos de Puerto del Rosario comprobaron que la afectada no respiraba y comenzaron a realizar maniobras de reanimación.
Despliegue de emergencias en la playa
Poco después, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó dos ambulancias de soporte vital básico, continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas junto a un médico y un enfermero del Centro de Salud de Puerto del Rosario. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencias, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.
En el dispositivo desplegado en esta zona de la Isla también colaboraron los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, quienes se encargaron de custodiar la zona y realizar las diligencias correspondientes hasta la llegada de la autoridad judicial.