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Una mujer resulta herida tras volcar un vehículo en la TF-5

Una mujer de 59 años fue trasladada al Hospital de La Candelaria tras el siniestro, que tuvo lugar a la altura de La Matanza de Acentejo
La Tf-5 a su paso por la Matanza de Acentejo, en el norte de Tenerife. | DA
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Una mujer de 59 años ha resultado herida de carácter moderado este lunes tras el vuelco de un vehículo en la autopista TF-5, a la altura del municipio de La Matanza de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El accidente se produjo a las 15.48 horas en los carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife.

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Una llamada alertó al 1-1-2 del vuelco de un turismo, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Trasladada al Hospital de La Candelaria

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la afectada, que presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir la primera asistencia en el lugar del accidente, la mujer fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Efectivos de Bomberos de Tenerife intervinieron para asegurar la zona del siniestro, mientras que el Servicio de Carreteras colaboró en la actuación.

La Guardia Civil se hizo cargo de regular la circulación y de instruir las diligencias correspondientes.

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