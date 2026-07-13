Accidente múltiple en la TF-2: tres heridos trasladados al hospital

Tres hombres resultaron heridos en la noche de este domingo tras una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos en la TF-2, a su paso por el municipio de La Laguna.
El accidente se produjo a las 22.29 horas en el kilómetro 5 de la carretera, en dirección norte, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El afectado de mayor consideración fue un hombre de 28 años, que sufrió diversas contusiones de pronóstico moderado. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Quirón Tenerife.
También resultó herido un hombre de 46 años, que presentó un traumatismo de carácter leve y fue evacuado al Hospital San Juan de Dios.
El tercer afectado, un hombre de 44 años, sufrió una cervicalgia leve y fue trasladado igualmente al Hospital Quirón Tenerife.
El Cecoes 112 movilizó dos ambulancias de soporte vital básico del SUC, efectivos del Consorcio de Emergencias de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.
Los bomberos aseguraron la zona del accidente y colaboraron con el resto de los recursos de emergencia, mientras que el personal de Carreteras se encargó de señalizar y despejar la vía.
La Guardia Civil instruyó el correspondiente atestado para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.