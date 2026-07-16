Noctámbula debuta con la única actuación en España de Symphony of Unity

Noctámbula aterriza el 12 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife como una celebración que busca reconfigurar el estándar de la música electrónica en directo. La cita, que abrirá sus puertas a las 16.00 horas, apuesta por la magnitud orquestal como eje de una experiencia alejada de la inercia del circuito comercial. La piedra angular de esta propuesta es Symphony of Unity, la vertiente sinfónica oficial de Tomorrowland. El proyecto, que despliega más de 60 músicos académicos, traslada la cultura de club a un terreno formal, elevando himnos electrónicos a través de la instrumentación clásica.
Tras pasar por escenarios como el Freedom Stage, en Bélgica, o el recinto The Sphere, en Las Vegas, esta fecha en Tenerife es la única oportunidad para presenciar este año el espectáculo en España.
LAS PROPUESTAS
El cartel del festival que albergará la capital tinerfeña sostiene este despliegue con otros nombres que definen la actualidad de la música electrónica. Mattia Vitale, responsable de Meduza, representa la revisión contemporánea del house italiano, mientras que B Jones aporta la solvencia de su recorrido en Boom. A esta combinación se suma Michael Rod (Michenlo DJ), quien aporta un eclecticismo que equilibra la balanza hacia el dinamismo generacional. La representación local, fundamental para entender el tejido de la escena insular, queda en manos de DJ Jonay y Tay de León, quienes compartirán cabina con este elenco internacional en un formato diseñado para la fluidez sonora.
Todo ello acompañado de un diseño de iluminación que se compone de cerca de 600 dispositivos de última generación, 400 metros cuadrados de pantallas led y cañones controlados por seguimiento remoto.
El festival se divide en las modalidades de acceso Ultimate, Front Stage, VIP y General. Las localidades están disponibles en la web noctambulatenerife.com y en Tomaticket, entradas.com y Tickety.