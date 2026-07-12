‘Observatorio’, un libro que reúne a jóvenes escritores

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Educación y Juventud, presentó el libro colectivo Observatorio, una publicación que pone el broche final al proyecto Jóvenes Escritores Laguneros, desarrollado en colaboración con la Escuela Literaria con el objetivo de fomentar la creatividad, la lectura y la escritura entre jóvenes del municipio.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, señaló que “este libro representa el resultado del compromiso, la creatividad y la ilusión que los jóvenes han demostrado durante todo el proyecto. Para el Ayuntamiento es una satisfacción comprobar cómo iniciativas como esta permiten descubrir y potenciar el talento que existe en nuestra juventud”.
TALLER
El acto sirvió para dar a conocer el trabajo realizado por los participantes durante el desarrollo del taller LitHackers, una propuesta formativa, en la que los jóvenes han podido acercarse a la creación literaria, que culmina con la edición de una obra colectiva que reúne los textos elaborados a lo largo del proyecto. La presentación incluyó la lectura de varios relatos por parte de sus autores y la entrega de ejemplares de la publicación a los participantes.
El edil destacó además que uno de los objetivos que se persiguen desde las áreas de Educación y Juventud es “ofrecer espacios donde los jóvenes puedan expresarse, desarrollar su creatividad y encontrar nuevas formas de acercarse a la cultura”. “La publicación de Observatorio”, señaló, “es el mejor ejemplo de todo lo que puede surgir cuando se les ofrecen las herramientas y el acompañamiento adecuados”.
El proyecto Jóvenes Escritores Laguneros nació con la finalidad de impulsar el gusto por la lectura y la escritura entre adolescentes, ofreciéndoles un espacio donde experimentar con la creación literaria y compartir sus inquietudes a través de la palabra escrita. La iniciativa ha sido desarrollada por la Escuela Literaria con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, dentro de su apuesta por promover actividades educativas y culturales dirigidas a la población juvenil.
Sergio Eiroa concluyó afirmando que “la cultura y la educación son herramientas fundamentales para el desarrollo personal de los jóvenes”. “Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que fomenten la participación, la creatividad y el talento, contribuyendo a que puedan desarrollar todo su potencial”, aseveró.
ESFUERZO
Durante el acto, varios de los jóvenes participantes leyeron públicamente algunos de los textos incluidos en la publicación antes de recibir un ejemplar del libro, en un encuentro que puso en valor el trabajo realizado a lo largo del proyecto y el esfuerzo de todos sus autores.
Con la publicación de Observatorio, la experiencia Jóvenes Escritores Laguneros culmina una nueva edición “consolidándose como una iniciativa que promueve la creación literaria entre la juventud lagunera y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el impulso de propuestas culturales y educativas dirigidas a las nuevas generaciones”.