El jurado declara culpable al otro acusado del crimen de Tabaiba

El jurado popular ha declarado culpable a Antonio J., segundo acusado del asesinato de Rubén en el conocido como crimen de Tabaiba, después de que hace un año emitiera un veredicto de no culpabilidad que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló al considerar que no estaba debidamente justificado.
La investigación sostuvo que en el crimen participaron tres personas: el propietario del apartamento, conocido como Toño, considerado como instigador o planificador y quien se quitó la vida; José J., que fue condenado; y Antonio J., cuya situación judicial motivó un nuevo juicio tras haber sido absuelto en una primera vista.
El jurado considera ahora probado que el 21 de febrero de 2023, martes de Carnaval, el acusado Antonio J. actuó con alevosía en unos hechos se desencadenaron en apenas unos minutos: desde que la víctima, Rubén, entró en el edificio hasta que salieron los dos acusados y Toño, quien se suicidó horas después.
No obstante, el jurado descarta que Antonio J. cobrara dinero o actuara a cambio de droga.
La Fiscalía solicita para Antonio J. 23 años de prisión y la acusación particular, 20 años.
Ambas partes reclaman además el pago solidario de 153.500 euros a los familiares de la víctima por parte de los dos condenados.
La defensa ha anunciado que recurrirá el fallo y sostiene que la pena no debería superar los 15 años.
El jurado, que ha deliberado desde este martes, rechazó la versión ofrecida por Antonio J. sobre cómo ocurrieron los hechos.
En la nueva vista oral, iniciada el 23 de junio, se reprodujeron de forma muy similar las sesiones del juicio anterior, con prácticamente los mismos testimonios de investigadores policiales, peritos, vecinos y de José J., ya condenado, así como del ahora declarado culpable.
Los agentes explicaron cómo acudieron aquel día al apartamento de Tabaiba propiedad de Toño, considerado el cerebro de la trama, donde encontraron el cuerpo de Rubén en el suelo y rodeado de sangre.
Al día siguiente trascendió que Toño se había suicidado en su tienda de La Laguna por una sobredosis de cocaína.
Además, se encontró una carta que permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los presuntos autores.
También resultaron relevantes las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en las que se observa entrar a los acusados y a la víctima y, minutos después, salir únicamente a los tres hombres.
José J. era conocido por la policía porque años atrás fue condenado por el secuestro violento de un joyero. En cambio, Antonio J. no tenía antecedentes relacionados con delitos.
Las detenciones se practicaron poco después en La Punta, en el caso de José J., y en La Caleta de Güímar, en el de Antonio J., quien ingresó en prisión provisional hasta la celebración del primer juicio el año pasado.
Los peritos ratificaron que la muerte se produjo por golpes propinados con un objeto contundente, probablemente una pata de cabra, dirigidos a la cabeza y de tal gravedad que la víctima no habría sobrevivido aunque hubiera recibido atención inmediata.
Las versiones de lo ocurrido son radicalmente distintas. José J. insistió en que no participó en el asesinato y aseguró que abandonó el apartamento al escuchar lo que supuestamente planeaban.
Según su relato, al regresar vio a Antonio J. colocar una bolsa de plástico sobre el cadáver.
Antonio J. reiteró su inocencia y afirmó que había acudido para cobrar una deuda sin emplear violencia.
Declaró que se encontraba en el baño cuando escuchó los golpes que, según dijo, José J. propinó a Rubén mientras permanecía oculto en el pasillo.
Toño y Rubén mantenían supuestamente negocios relacionados con la compraventa de cocaína y entre ambos habría surgido una deuda de unos 100.000 euros.
Según la tesis del jurado, Toño citó a la víctima en el apartamento con la intención de acabar con su vida, lo que se ejecutó con una pata de cabra pocos minutos después de su llegada al inmueble.