El mejor pan de Canarias se hace aquí: la panadería Zulay gana la Miga de Oro 2026

La panadería Zulay recibió este miércoles el galardón Miga de Oro a los mejores panaderos absolutos del Archipiélago durante el año 2026. El reconocimiento se entregó en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, espacio que congregó a destacados profesionales del sector en la fase clasificatoria autonómica del certamen nacional que promueven las plataformas Pànatics y Pan de Calidad.
La cita sirvió como la octava y última convocatoria puntuable para la II Edición del Concurso Nacional 50 Panaderos TOP de España, un certamen enfocado en premiar la trayectoria, la excelencia técnica y la defensa del producto artesano. Junto al premio principal otorgado a Zulay, el jurado distinguió a Mario Javier Torres, del obrador Mario Bakes (Santa Úrsula), con el premio a la Mejor Hogaza de Canarias, mientras que Yeremy Sevilla, de Panorama Bakery Coffee (Adeje), se coronó en la categoría de Mejor Barra de Canarias.
El camino hacia la cumbre del pan artesano en España
La selección de los premiados en esta convocatoria en la Isla cierra el circuito de catas a ciegas del panorama nacional, donde especialistas del sector evalúan aspectos como la corteza, la miga, el aroma, el alveolado y el sabor de las piezas presentadas.
Con este veredicto, el panorama de la panadería artesana en las Islas consolida su proyección de cara a la final nacional, donde se definirán los integrantes de la prestigiosa lista de los 50 Panaderos TOP de España. El certamen contó en esta edición con el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el respaldo de las firmas de referencia del sector de la panificación y la distribución alimentaria en Canarias.