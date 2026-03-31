La popular pastelería Zulay busca catadores VIP para su nueva carta en Tenerife: la curiosa manera de participar

La conocida panadería pastelería Zulay ha lanzado una convocatoria en redes sociales para elegir a sus próximos catadores oficiales en Tenerife. La pastelería busca a una persona y a dos acompañantes para participar en una cata VIP en primicia de la nueva carta de su local de La Laguna, antes de su presentación al público.
Según ha explicado la marca en su publicación, lleva semanas trabajando en el obrador en la elaboración de nuevos platos y ahora quiere someterlos al juicio de sus clientes. La propuesta se presenta como una experiencia exclusiva pensada para probar, antes que nadie, las novedades que formarán parte de esa nueva oferta gastronómica.
Para optar a esa mesa, los interesados deben dejar un comentario en la publicación explicando por qué deberían ser elegidos para esta cata oficial de Zulay en Tenerife. La firma también pide que en ese mismo mensaje se mencione a las dos personas que acudirían como acompañantes.
La empresa deja claro que premiará la respuesta más original, por lo que el componente creativo será clave en la elección del ganador o ganadora. La iniciativa busca, además de generar expectación en torno a la nueva carta, implicar directamente a su comunidad en el proceso previo al lanzamiento.
En el mismo mensaje, Zulay también envía un guiño a sus seguidores de La Palma, al asegurar que no se ha olvidado de ellos y que próximamente habrá novedades para la Isla Bonita.
La publicación concreta que la persona elegida se dará a conocer el próximo 8 de abril, fecha en la que se anunciará quién disfrutará de esta experiencia gastronómica junto a sus dos acompañantes.
Mejor Labor en Repostería 2024
La panadería pastelería Zulay cuenta con obrador y puntos de venta en Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y San Cristóbal de La Laguna. Nació en La Palma, de la mano de su bisabuelo, Eladio Santos, en 1937. Por todo ello, el jurado de los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS decidió otorgarle la distinción de Mejor Labor en Repostería en 2024.