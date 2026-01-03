Brioche de Zulay, queso de cabra palmera y “verdura secreta”: el bocadillo de moda en Tenerife

Un bocadillo hecho con productos de la tierra. Es la nueva sensación en redes sociales. Elaborado por Sergio Rodríguez, más conocido como Nito, lleva ingredientes como pan brioche, pollo o una “verdura secreta”.
Como explica el propio Sergio, el bocadillo se hace con pan brioche de la conocida panadería Zulay, pollo, queso de cabra palmera, una “verdura secreta” con salsa y va acompañado de papas nuevas.
Sergio Rodríguez, más bien conocido como Nito, de Frutas y Verduras Nito, se ha convertido en uno de los agricultores más conocidos de Canarias por su forma directa de comunicar apostando siempre por el producto local. Agricultor y empresario, este joven de 30 años ha logrado crear una amplia comunidad en Instagram, donde supera ya los 125.000 seguidores, a través de vídeos donde explica la realidad del mercado agroalimentario canario.