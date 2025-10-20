Así es El Mercado de Nito, el proyecto del agricultor que conquistó a Canarias vendiendo 8.000 kilos de sandías en tiempo récord

El Mercado de Nito se inaugurará este jueves, 23 de octubre, en la Carretera General El Portezuelo – Las Toscas, número 174. Un espacio que busca convertirse en referencia del producto local y la economía circular en el nordeste de Tenerife.
El impulsor del proyecto es Sergio Rodríguez Gutiérrez (Nito), un agricultor canario que pese a su juventud cuenta con una trayectoria considerable en el cultivo y distribución de frutas y verduras. Ahora, con esta iniciativa, el tejinero busca acercar los productos de la huerta al consumidor, fomentando un modelo de consumo sostenible, local y responsable .
“El Mercado de Nito es mucho más que un punto de venta. Queremos que sea un espacio vivo, donde la gente venga a disfrutar del producto local, a compartir y sentirse parte de un proyecto que reivindica el valor de lo nuestro”, subraya el equipo de Agrícolas Nito.
El nuevo mercado ofrecerá una amplia variedad de frutas y verduras frescas, batidos naturales, cafés, comida casera y productos de cercanía, todo ello en un entorno que combina estilo rústico y diseño moderno.
El objetivo, según sus promotores, es poner en valor la identidad canaria y el trabajo de los productores de la zona.
Además, El Mercado de Nito funcionará como punto de encuentro entre agricultores, distribuidores y consumidores, fortaleciendo la red de pequeños productores y promoviendo la soberanía alimentaria en la comarca.
¿Quién es Nito y por qué es tan conocido en redes sociales?
El agricultor Sergio Rodríguez dirige Frutas y Verduras Nito. Se popularizó en 2021, cuando junto a su equipo gestionó una campaña de venta de sandías que se viralizó.
En aquel momento, el exceso de producción debido al calor y los cambios de tiempo hizo que lanzaran una petición de ayuda a sus seguidores en redes sociales para poder sacar al mercado una cantidad “abrumadora” de fruta.
Gracias a esa acción y a una fuerte presencia en redes sociales ha logrado convertirse en una figura cuando menos influyente dentro del sector agroalimentario local.