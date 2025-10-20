tenerife

Así es El Mercado de Nito, el proyecto del agricultor que conquistó a Canarias vendiendo 8.000 kilos de sandías en tiempo récord

El Mercado de Nito se inaugura este jueves en Tegueste
Sergio Rodríguez (Nito). Instagram
Sergio Rodríguez (Nito). Instagram
El Mercado de Nito se inaugurará este jueves, 23 de octubre, en la Carretera General El Portezuelo – Las Toscas, número 174. Un espacio que busca convertirse en referencia del producto local y la economía circular en el nordeste de Tenerife.

El impulsor del proyecto es Sergio Rodríguez Gutiérrez (Nito), un agricultor canario que pese a su juventud cuenta con una trayectoria considerable en el cultivo y distribución de frutas y verduras. Ahora, con esta iniciativa, el tejinero busca acercar los productos de la huerta al consumidor, fomentando un modelo de consumo sostenible, local y responsable .

El Mercado de Nito es mucho más que un punto de venta. Queremos que sea un espacio vivo, donde la gente venga a disfrutar del producto local, a compartir y sentirse parte de un proyecto que reivindica el valor de lo nuestro”, subraya el equipo de Agrícolas Nito.

El nuevo mercado ofrecerá una amplia variedad de frutas y verduras frescas, batidos naturales, cafés, comida casera y productos de cercanía, todo ello en un entorno que combina estilo rústico y diseño moderno.

El objetivo, según sus promotores, es poner en valor la identidad canaria y el trabajo de los productores de la zona.

Además, El Mercado de Nito funcionará como punto de encuentro entre agricultores, distribuidores y consumidores, fortaleciendo la red de pequeños productores y promoviendo la soberanía alimentaria en la comarca.

El joven de Tejina grabó un vídeo pidiendo ayuda a los tinerfeños para vender las sandías y, además de inundar las redes, decenas de personas se han acercado a su tienda. TONY CUADRADO
El joven de Tejina grabó un vídeo pidiendo ayuda a los tinerfeños para vender las sandías. TONY CUADRADO

¿Quién es Nito y por qué es tan conocido en redes sociales?

El agricultor Sergio Rodríguez dirige Frutas y Verduras Nito. Se popularizó en 2021, cuando junto a su equipo gestionó una campaña de venta de sandías que se viralizó.

En aquel momento, el exceso de producción debido al calor y los cambios de tiempo hizo que lanzaran una petición de ayuda a sus seguidores en redes sociales para poder sacar al mercado una cantidad “abrumadora” de fruta.

Gracias a esa acción y a una fuerte presencia en redes sociales ha logrado convertirse en una figura cuando menos influyente dentro del sector agroalimentario local.

