Nito (30), el agricultor más conocido de Canarias, sobre el mejor plato para esta Navidad: “El más barato es pescado salado con batata guisada de Lanzarote”

Sergio Rodríguez, más bien conocido como Nito, de Frutas y Verduras Nito, se ha convertido en uno de los agricultores más conocidos de Canarias por su forma directa de comunicar apostando siempre por el producto local. Agricultor y empresario, este joven de 30 años ha logrado crear una amplia comunidad en Instagram, donde supera ya los 125.000 seguidores, a través de vídeos donde explica la realidad del mercado agroalimentario canario.
Desde su experiencia diaria en el campo y en el comercio, Nito se ha consolidado como una voz autorizada para entender cómo comprar mejor y de forma más sostenible. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el influencer de la fruta lanza una recomendación clara para quienes buscan un plato barato y con producto canario esta Navidad: pescado salado con batata guisada de Lanzarote.
“Este año está un poquito más barata de lo normal; la batata de Lanzarote ha sido uno de los productos que menos ha subido”, explica Rodríguez, que subraya la importancia de fijarse en los alimentos de temporada y de cercanía.
En cuanto a las verduras para acompañar los platos navideños, el agricultor recomienda opciones sencillas y accesibles: “Pimiento, berenjena y cebolla, que se pueden meter al horno con un buen sazonador”, señala, destacando que son productos fáciles de encontrar en el mercado.
Para quienes no conciben una mesa canaria sin papas, Nito lo tiene claro. “La papa borralla es una de las mejores, aunque ahora mismo no está muy disponible en el mercado”, apunta. Como alternativa segura, recomienda apostar por la papa negra, una variedad muy apreciada en las Islas y con presencia garantizada en estas fechas.
Con un lenguaje cercano y una defensa constante del sector primario, Sergio Rodríguez ha conseguido trasladar el trabajo del agricultor a las redes sociales, convirtiéndose en un referente para miles de personas que buscan consumir mejor, apoyar al campo canario y llenar la cesta de la compra con producto de aquí.
Eso sí, el principal mensaje que nos traslada está en “consumir producto local, debe ser un requisito en las mesas, apostar por el producto de los agricultores y ganaderos de la zona”.