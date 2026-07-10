La Laguna confirma dónde estarán las tres pantallas gigantes para ver el España-Bélgica en el Baile de Magos de San Benito

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna instalará este viernes varias pantallas de televisión para que los asistentes al Baile de Magos de San Benito puedan seguir el partido entre España- Bélgica del Mundial 2026.
El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, confirmó la iniciativa a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. El encuentro comenzará a las 20.00 horas y podrá verse en tres pantallas distribuidas entre la plaza Doctor Olivera y la zona de El Torreón.
La retransmisión en estos dos espacios se realizará sin sonido, con el objetivo de compatibilizar el seguimiento del partido con el resto de las actividades previstas en el entorno.
Como alternativa, las personas que quieran disfrutar del encuentro con sonido en directo podrán hacerlo en la plaza Hermano Ramón. Este espacio estará situado fuera del recinto principal y permitirá seguir íntegramente el España-Bélgica con el audio de la retransmisión.
De esta manera, el Ayuntamiento habilitará diferentes puntos para facilitar que los laguneros puedan reunirse y disfrutar del Baile de Magos sin perderse el encuentro de la selección española en el Mundial.