‘Papatour’ conecta al sector primario canario con la demanda comercial en torno a la papa

Fedola celebró el pasado jueves en la finca Los Álamos, en Tacoronte, una nueva edición de Papatour, la jornada bienal en la que muestra a agricultores, productores, técnicos y distribuidores los resultados de sus ensayos con distintas variedades de papa. El encuentro tiene como objetivo aportar información práctica sobre su productividad, resistencia, comportamiento culinario y adaptación a las necesidades del mercado.
Papatour se celebra desde hace más de una década como un punto de encuentro para el sector primario de Canarias.
La presentación se desarrolló este año en una fecha poco habitual. Un invierno marcado por las lluvias dejó pocas oportunidades para realizar la siembra con garantías y desplazó hasta julio el calendario habitual de la muestra. Estas circunstancias también permitieron comprobar la respuesta de las variedades en un ciclo de cultivo condicionado por una meteorología diferente a la de otras ediciones.
Los carteles situados al comienzo de cada línea de cultivo permitieron identificar las doce variedades incluidas en el ensayo y la Red Cara utilizada como referencia de control.
Durante la explicación técnica, los asistentes conocieron las diferencias observadas en aspectos como el desarrollo, el rendimiento, la resistencia y la apariencia comercial de las papas. La degustación posterior completó la valoración de las variedades mediante el análisis de su sabor, textura y comportamiento en la cocina.
Estas propiedades resultan también determinantes para conocer sus posibilidades de incorporación al mercado y su adaptación a las necesidades de los hogares y de la restauración profesional.
Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, vinculó Papatour con las raíces de la compañía y con su apuesta por la diversificación y la innovación. «La papa forma parte de nuestra historia y mantener esta cita bienal durante más de una década habla de nuestro compromiso con el campo», afirmó.
Alfredo León, director general de Fedola, puso el acento en la necesidad de conectar los resultados agrícolas con la demanda comercial. Según explicó, una variedad debe ofrecer un buen comportamiento durante el cultivo, pero también responder adecuadamente en procesos como el lavado, el envasado, la conservación y la cuarta gama.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el consejero de Industria del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández; y la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, que participaron en la jornada, coincidieron en valorar la transferencia de conocimiento que genera Papatour y su contribución a la mejora de la competitividad del cultivo.
Asimismo, se aprovechó la jornada para presentar el aumento de la capacidad de comercialización con la puesta en marcha de una nueva planta, que incorpora una envasadora. Las instalaciones permitirán aumentar el volumen de preparación y envasado de papa, así como ampliar los formatos dirigidos principalmente a la restauración, el canal Horeca y la industria alimentaria.