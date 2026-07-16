El petróleo modera su escalada tras descartar Donald Trump las tasas a la navegación en Ormuz

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, rebaja su precio hasta los 84,5 dólares por barril tras superar los 87 dólares durante la jornada, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rectificara sus palabras y anunciara que no implementará una tasa del 20% sobre las cargas que crucen el estrecho de Ormuz.
De esta manera, el Brent presenta un encarecimiento diario del 1,5%, por debajo del incremento cercano al 5% que ha llegado a alcanzar, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán que han provocado nuevas fluctuaciones en el mercado de crudo.
Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, ronda los 79 dólares, frente a los 81,23 de precio máximo que ha llegado a tocar.
El inquilino de la Casa Blanca ha dado marcha atrás en su plan anunciado de imponer un peaje del 20% a los buques que quisieran cruzar el estrecho de Ormuz, después de erigir al país norteamericano como el “guardián” del enclave estratégico.
Frente a esta primera propuesta, Trump ha indicado que reemplazara esta tasa por acuerdos comerciales e inversiones de los países del Golfo en Estados Unidos.
Este cambio llega después de que Trump haya mantenido “conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Próximo” y vaticinado que estas inversiones serán “enormes” y “extraordinariamente beneficiosas” no solo para Estados Unidos, sino también para todos estos países de la región, los cuáles no ha precisado.
“Tenemos en Estados Unidos la mayor inversión en dólares de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados”, ha prometido.
La posibilidad de un comercio global de petróleo marcado por una tasa del 20% en Ormuz, por donde circulaba hasta una quinta parte del crudo mundial antes del inicio de la ofensiva estadounidense-israelí sobre Irán, provocó reacciones al alza en los precios de los mercados energéticos, que finalmente se han moderado.
Precios todavía muy altos
No obstante, los precios del crudo todavía siguen por encima tanto de los niveles registrados antes del inicio del conflicto -el 28 de febrero- como de los precios anotados después de la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán hace poco menos de un mes.
Los ataques cruzados continúan sobre la región y las Fuerzas Armadas de Kuwait han informado este martes de que han vuelto a interceptar misiles y drones sobre su espacio aéreo a medida que Teherán incrementa los ataques contra intereses de Estados Unidos en la región después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran una nueva andanada de ataques aéreos contra “objetivos militares en todo Irán”.
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había lanzado previamente una nueva ola de ataques contra objetivos en Irán, entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de “mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial”, en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.