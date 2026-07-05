Phil Hartnoll y Alexis Taylor se suman al ‘escenario electrónico’ del Phe Festival

El Tenerife Phe Festival desvela los dos primeros nombres internacionales de Phe Club, su tercer escenario, dedicado a la música de baile: Phil Hartnoll (Orbital) y Alexis Taylor (Hot Chip). Ambos actuarán los días 4 y 5 de septiembre en el espacio concebido para bailar, descubrir propuestas y disfrutar de sesiones de djs y live sets.
Phe Club funcionará de forma simultánea a los dos escenarios de conciertos –Escenario Heineken y Escenario Deichmann-, de modo que el público podrá elegir entre los directos del cartel principal o sumergirse en una programación electrónica que combina nombres históricos, artistas contemporáneos y nuevos talentos.
CLARIVIDENCIA POP
La inclusión de Alexis Taylor responde a esa clarividencia pop que lleva facturando al frente de Hot Chip. Más allá de su contrastada solvencia para inyectar humanidad al electro-pop con su banda nodriza, su faceta como pinchadiscos se despliega como un ejercicio de arqueología hedonista donde conviven el house de herencia clásica, el disco, el soul y el boogie.
Frente a esa versatilidad atemporal, la presencia de Phil Hartnoll activa el reverso mitológico de la cultura de baile. Como mitad fundacional de Orbital, pertenece a esa estirpe de creadores que convirtieron la música de club en un fenómeno de masas sin perder el rigor conceptual. Su paso por Phe Club se perfila como un trayecto de ida y vuelta que cruzará tres décadas de techno, breaks y house, combinando rarezas con himnos generacionales que educaron el oído de la Europa de los 90.
Este giro hacia el clubbing expansivo se integra en un cartel que ya contaba con Fat Dog, escoltados por el post-punk elástico de Bodega, el power pop combativo de ARXX, el indie de cuño clásico de Faeda y las propuestas de Ibibio Sound Machine, Getdown Services y Natalia Doco. Una panorámica que en el plano nacional encuentra réplica en el asfalto y la oscuridad electrónica de VVV [Trippin’ You] o en el cruce de géneros de los bilbaínos Ezezez.
Con los abonos disponibles a través de Tickety.es (en el enlace web https://tickety.es/event/phe-festival-2026) y puntos físicos asociados, y con el respaldo de proyectos musicales ya consolidados como Choclock, Carlos Ares, Rufus T. Firefly, Barry B, además de las propuestas canarias de Belice, Good Franco y Xerach, Tenerife Phe Festival “redefine su fisonomía convirtiendo la electrónica en el tejido conector de su propuesta más ambiciosa hasta la fecha”, señalan sus promotores.