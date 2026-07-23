Picardíaz & Lord y Reverso visitan este jueves el Lavaderos Music Fest

El Lavaderos Music Fest regresa este jueves con una cita dedicada a las versiones de clásicos del pop y el rock. El ciclo, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de las concejalías del Distrito Centro-Ifara y de Cultura, convierte la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del capitalino Hotel Mencey, en un espacio de encuentro con la música en directo. El concierto, de entrada libre hasta completar el aforo, comienza a las 20.30 horas.
La velada comenzará con la actuación de Picardíaz & Lord, formación integrada por Rubén Díaz, a la guitarra; Antonio Lorenzo, al violín, y la cantante Laura Picar, una de las voces principales de Reverso. A continuación será este grupo el protagonista, con Verónica Faría, en la dirección musical, teclado y coros; Frank Díaz, al bajo; Gustavo Ramírez, a la guitarra; Juan Carlos Fuentes, a la batería, y Laura Picar y Yami Díaz como cantantes.