La Policía Canaria detiene en Arona a un joven prófugo con una orden de ingreso en Valle Tabares desde 2024

Agentes del Grupo de Menores del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en el municipio de Arona a un joven que se encontraba en paradero desconocido y sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en el Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) Valle Tabares, dictada en el año 2024.
La captura fue el resultado de una operación conjunta de intercambio de información entre la policía autonómica y la Unidad Adscrita de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Tras detectar los movimientos del sospechoso, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia discreta en un núcleo costero del sur de la Isla de Tenerife, adaptado al perfil esquivo y precavido del investigado.
Doble orden de detención judicial
Además de la orden de reclusión en el centro de medidas judiciales de Valle Tabares, al joven detenido le constaba otra requisitoria en vigor emitida por el Tribunal de Instancia de Arona. Debido a esta doble causa pendiente, una vez que se procedió a su arresto en la zona costera, los funcionarios policiales dieron traslado inmediato del menor a la autoridad judicial competente para determinar su situación legal.
La Policía Canaria ha destacado que la resolución de este caso tras dos años de búsqueda subraya la eficacia de los protocolos de cooperación policial entre los cuerpos autonómicos y locales en el Archipiélago, especialmente en lo que respecta a la localización de menores con perfiles delictivos complejos o en situación de rebeldía judicial.