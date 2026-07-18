Atlántico Televisión emitirá esta noche la gran cita de la gastronomía nacional

Los espectadores de ATLÁNTICO TELEVISIÓN podrán ver esta noche, a partir de las 23.00 horas, la gran gala de los Premios Nacionales de Gastronomía que concede la Fundación DIARIO DE AVISOS, un espectáculo que llenó el Teatro de El Sauzal y que salió a pedir de boca, nunca mejor dicho.
Presentado por el showman AARÓN GÓMEZ, la gala deparó momentos de emoción, música y humor, además de sentidos discursos sobre el escenario.
La fiesta del arte culinario con mayor arraigo y prestigio a nivel estatal -ya van 41 ediciones- vivió su gran noche y hoy tendremos la oportunidad de disfrutarla, e incluso revivirla, en la pantalla de ATLÁNTICO TELEVISIÓN.
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