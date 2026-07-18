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Atlántico Televisión emitirá esta noche la gran cita de la gastronomía nacional

la gran gala de los Premios Nacionales de Gastronomía que concede la Fundación DIARIO DE AVISOS llenó el Teatro de El Sauzal
Atlántico Televisión emitirá esta noche la gran cita de la gastronomía nacional
Gala de los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de la Fundación DIARIO DE AVISOS. Sergio Méndez
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Los espectadores de ATLÁNTICO TELEVISIÓN podrán ver esta noche, a partir de las 23.00 horas, la gran gala de los Premios Nacionales de Gastronomía que concede la Fundación DIARIO DE AVISOS, un espectáculo que llenó el Teatro de El Sauzal y que salió a pedir de boca, nunca mejor dicho.

Presentado por el showman AARÓN GÓMEZ, la gala deparó momentos de emoción, música y humor, además de sentidos discursos sobre el escenario.

La fiesta del arte culinario con mayor arraigo y prestigio a nivel estatal -ya van 41 ediciones- vivió su gran noche y hoy tendremos la oportunidad de disfrutarla, e incluso revivirla, en la pantalla de ATLÁNTICO TELEVISIÓN.

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