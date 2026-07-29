El PSOE acusa al alcalde de Puerto de la Cruz de ocultar la contaminación de playa Jardín

Dos años después de haberse cerrado al baño y uno tras su reapertura, playa Jardín vuelve a ser objeto de polémica y de enfrentamientos entre el Gobierno de Puerto de la Cruz (PP-ACP-CC) y la oposición (PSOE).
Fue este último grupo quien dio la voz de alarma la pasada semana al denunciar un episodio de contaminación en este núcleo costero entre el 22 y el 24 de junio sin que se cerrara temporalmente al baño o se informara a la ciudadanía pese a que el día 23 miles de personas acudieron allí para celebrar la Noche de San Juan y que este hecho apareció registrado en Náyade, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño.
Ayer, su portavoz y exalcalde, Marco González, acusó al Ejecutivo municipal de ocultar información a la ciudadanía y exigió responsabilidades al respecto una vez que en el pleno del lunes el alcalde, Leopoldo Afonso, reconoció que “no le constaba ninguna llamada telefónica de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias pero sí un correo electrónico al que se tuvo acceso el día 24” advirtiendo de la situación.
Lo hizo durante una rueda de prensa en la que reprodujo las afirmaciones contradictorias realizadas por el mandatario con apenas días de diferencias.
Las primeras fueron realizadas tras la denuncia del PSOE, al que acusó de generar alarma y por el contrario, aseguró que los resultados de las analíticas realizadas por la citada Dirección General y la documentación disponible confirmaban que la calidad del agua era “excelente”. Aún así, el Ayuntamiento encargó otras a un laboratorio independiente que también acreditaron los mismos resultados.
Tras admitir en el pleno que se había recibido el correo electrónico, añadió que “con carácter inmediato mandó un oficio a Salud Pública para trasladar el resultado de las analíticas realizadas por el grupo de gobierno” ante la festividad de San Juan, en cuyo programa de actos se recuperaba el tradicional concierto en playa Jardín.
“Lo que pone en evidencia que ese correo se recibió y se leyó es que el grupo de gobierno, como si tuviese poderes mágicos o fuera vidente, ha hecho por primera vez desde que llegó a la Alcaldía unas analíticas específicas y privadas el día 24, justo el día después del episodio de contaminación y de las realizadas por Salud Pública, que a día de hoy ni siquiera ha dado a conocer”, ironizó González.
“No estamos ante un error menor, sino ante una estrategia de ocultación que ha ido desmoronándose en apenas unos días”, afirmó el dirigente socialista, quien consideró que la ciudadanía “tiene derecho a saber qué pasó, quién recibió la llamada telefónica el día 23, quién leyó el correo y por qué se ha intentado confundir a todo el mundo desde entonces”. “Está claro que el Gobierno prefirió el titular de la fiesta de San Juan a actuar con seriedad”, sentenció.
También le reprochó no haber informado de este incidente a la oposición y a la Plataforma Stop Vertidos al Mar, que nació en julio de 2024 como respuesta vecinal y ciudadana ante el cierre prolongado de playa Jardín debido a la contaminación por vertidos de aguas fecales.
“El alcalde ha mentido a la población, a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre este episodio de contaminación”, insistió González, que es uno de los investigados por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con los vertidos de aguas fecales en playa Jardín que conllevó el cierre el 3 de julio de 2024. “En el pleno estuvieron casi 27 minutos recriminando mis actuaciones e incluso casi me han amenazado y me han dicho que debería estar callado por este proceso judicial. Pero a mí no me va a callar porque cerré la playa para garantizar la seguridad de las personas y después de tantos años de desidia insular con los dos proyectos más importantes que tienen una relación directa con la pérdida de calidad de las aguas, como son la ampliación de la estación depuradora y el tramo del emisario que sigue roto”.
Por todo ello, advirtió que el PSOE “no va a tolerar más acusaciones de un gobierno que nos pide silencio y que estemos callados porque ahora la preocupa la imagen del Puerto de la Cruz si alzamos la voz”.
Arremetió contra su exsocio de gobierno, la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) “a quien no vemos preocupada pese a que ostenta el área de Medio Ambiente”, pero también contra el PP, “que no lo está por resolver un problema medioambiental de una competencia que tiene delegada”, y CC, “que tiene una responsabilidad en el ámbito insular”. Por lo tanto, el Tripartito “va a tener que dar explicaciones” en un pleno extraordinario que el PSOE solicitó en el Cabildo y también lo hará en el Ayuntamiento.
Uso de hipoclorito
El portavoz socialista volvió a denunciar el exceso de uso de hipoclorito y recordó que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife “hizo una modificación de contrato para comprar más hipoclorito, tratar más el agua y volvernos a engañar utilizando la emergencia hídrica”.
“Los protocolos de comunicación no han funcionado como deberían”
La plataforma Stop Vertidos el Mar asegura que ha quedado en evidencia que los protocolos de comunicación y actuación no han funcionado como deberían. Más allá de determinar dónde se produjo el fallo, considera prioritario revisar y reforzar los procedimientos de coordinación entre las administraciones para garantizar que una incidencia de estas características active de forma inmediata las medidas de protección necesarias para la ciudadanía. “El Ayuntamiento debe explicar con claridad qué protocolos estaban vigentes, cómo se aplicaron, y qué medidas se van a adoptar para corregir estas deficiencias y evitar que una situación similar se repita”.