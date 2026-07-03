El PSOE denuncia que el PP ha montado un “ayuntamiento paralelo” para imponer una modificación de crédito en Puerto de la Cruz

El Grupo Municipal Socialista de Puerto de la Cruz ha denunciado la aprobación de una modificación de crédito que, además de ser irregular y contraria a las normativas y reglas legislativas, “se come los ahorros de los portuenses”. Esta decisión deja al municipio en una situación de grave vulnerabilidad financiera, al contar con tan solo 3 millones en las arcas municipales de los 26 millones que dejaron los socialistas cuando fueron expulsados del gobierno tras la moción de censura.
Esta drástica reducción de los ahorros puede impedir al Ayuntamiento afrontar situaciones de riesgo o urgencia. Como ejemplo, el PSOE advierte que el municipio queda desprotegido ante emergencias previsibles, como posibles destrozos del mar en el dique que protege la explanada del muelle durante el próximo invierno o la inversión que tarde o temprano debe hacerse en la sala de máquinas de las piscinas de San Telmo en el Complejo Turístico Costa Martiánez y cuya situación ya ha venido provocando distintos cierres en las últimas semanas.
Un expediente “oscuro” y tramitado sin fiscalización
El portavoz socialista, Marco Antonio González Mesa, advirtió en el pleno que el expediente fue tramitado por urgencia, sin dar ni siquiera 24 horas a la oposición para fiscalizar la gestión. Para el portavoz, este proceder responde a que “el que tiene cosas que esconder actúa de esta manera”, calificando la gestión del actual grupo de gobierno como “oscurantista, tratando de esconder situaciones irregulares que perjudican seriamente la cobertura legal de la acción municipal”.
La denuncia socialista se hace eco de que el expediente aún inconcluso, cuenta con los informes desfavorables de la técnica de gestión presupuestaria, la Intervención municipal y la jefatura de área. Todos estos departamentos técnicos se han manifestado en contra de la aprobación definitiva en los términos planteados por el gobierno local
Desde el PSOE señalan que el gobierno del PP, junto a sus socios de ACP y CC, ha recurrido a un informe externo encargado al margen de una contratación ordinaria —“ya que el contrato existente es para otros fines”— con el único objetivo de contradecir el criterio de los técnicos municipales. Para los socialistas, esto supone la creación de un “ayuntamiento paralelo”, una estructura pagada con dinero público para responder “sí” a todas las ocurrencias del concejal, incluso cuando chocan frontalmente con los informes internos de los funcionarios que desarrollan esta labor en el Ayuntamiento.
González Mesa defendió que el grupo socialista no se opone al uso del remanente, recordando que bajo su gestión se utilizaban estos recursos de una manera prudente con los informes favorables de los técnicos municipales. La crítica se centra en que la actual modificación de 21 millones se realiza sin garantías ni prudencia, inyectando fondos en áreas que han demostrado incapacidad de gestión. Un caso flagrante es el área de Urbanismo, a la que se le han asignado más de 11 millones de euros pese a que en ejercicios anteriores no ha llegado a gestionar ni el 10% de su presupuesto, “por lo que llueve sobre mojado en un área que ni siquiera cuenta con proyectos para adjudicar ese montante que figura en la modificación, cuestión que han puesto de manifiesto los técnicos municipales en sus informes”.
Finalmente, y por todo ello, el PSOE anuncia que estudia iniciar las vías jurisdiccionales oportunas para frenar esta decisión y garantizar que la gestión municipal se ajuste a la normativa y al interés general, “salvaguardando por tanto la salud financiera del Ayuntamiento para afrontar los próximos ejercicios presupuestarios”, señala González.