Buscan a Rebeca, desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar a Rebeca Q. M., de 49 años, desaparecida desde el 23 de julio en Santa Cruz de Tenerife.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Rebeca mide 1,60 metros, y tiene el pelo negro, corto y liso, y los ojos marrones.
Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 o al 062 si se dispone de alguna información sobre el paradero de la mujer desaparecida.
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