La regularización extraordinaria de personas migrantes alcanza las 37.525 solicitudes en Canarias

“Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”. Así valoró ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los datos registrados tras finalizar, el pasado 30 de junio, el plazo para presentar solicitudes del proceso extraordinario de regularización. En Canarias, este mecanismo concluyó con 37.525 solicitudes y 12.810 citas asignadas. La provincia de Las Palmas registró el mayor número de solicitudes, con 21.807, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabilizaron 15.718.
La ministra destacó que, a nivel nacional, se han presentado más de 1.174.978 solicitudes, de las que el 52% -unas 608.00- ya se encuentran en tramitación. “Esto pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza”, señaló Saiz, recordando que la admisión a trámite conlleva ya la concesión de un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.
Según los primeros datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que serán ampliados en una rueda de prensa prevista para este martes, las comunidades autónomas con mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000. En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).
Respecto al perfil de los solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años). Por sexo, los hombres representan el 57% de las solicitudes y las mujeres el 43%, aunque entre los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es prácticamente paritaria. Por grupos de edad, el más numeroso es el de personas de entre 25 y 34 años, que supone el 31,3% del total, seguido por el de 35 a 44 años (21,6%) y el de 16 a 24 años (17%). En conjunto, seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años.
159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social en toda España
Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, destacó que el proceso ha permitido incorporar 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social. La mayoría de las personas regularizadas que ya se han dado de alta cotizan en el Régimen General, que concentra el 83,4% de las nuevas afiliaciones.
Asimismo, el contrato indefinido es la modalidad predominante, con un 77,3%, aunque este porcentaje se sitúa por debajo del registrado entre el conjunto de trabajadores extranjeros procedentes de países no comunitarios, donde alcanza el 86,1%. Principalmente, las incorporaciones se concentran en Hostelería (38.776 altas), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).