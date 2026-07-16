Santa Cruz aborda la figura de Ángel Guimerá a través del teatro y el audiovisual

El Espacio Price, en el capitalino barrio Salamanca, se convertirá hoy jueves (19.00 horas) en el epicentro de la memoria escénica de Santa Cruz de Tenerife con la celebración de Guimerá, voces de un teatro. Este encuentro, organizado por el aniversario del fallecimiento, en 1924, del escritor Ángel Guimerá y Jorge, propone una mirada contemporánea a la vigencia de una de las figuras fundamentales de la literatura y el teatro de finales del siglo XIX y principios del XX.
La cita contará con una mesa redonda titulada María Rosa hoy: mujeres, escena y dramaturgia en Guimerá, en la que Aranza Coello, Idaira Santana y Valentín Rodríguez dialogarán sobre la construcción de los personajes femeninos, la fuerza dramática de su escritura y las razones que hacen de Guimerá un autor imprescindible.
La iniciativa continuará con dos producciones audiovisuales: Interludio Guimerá, un documental impulsado por el Organismo Autónomo de Cultura y dirigido por Lamberto Guerra, y A Bene Placito, una videocreación de danza. El encuentro finalizará con una charla con dos de los protagonistas de estos audiovisuales: Lamberto Guerra y Emiliana Battista.