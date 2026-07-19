Santa Cruz cierra los accesos al puerto tras completar el aforo de 10.000 personas para ver la final del Mundial

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha informado del cierre de los accesos al espacio habilitado en la zona portuaria de la capital para seguir la final del Mundial de fútbol, después de que el recinto alcanzara su aforo máximo de 10.000 personas.
El espacio, ubicado en la zona donde se celebró el Cook Music Fest, completó su capacidad antes del inicio del encuentro, por lo que los agentes han procedido a impedir nuevas entradas por motivos de seguridad.
Desde la Policía Local han pedido a todas aquellas personas que todavía no se encuentren en el interior que no se desplacen hasta la zona, ya que no se permitirá el acceso una vez alcanzado el límite establecido.
🚨 Informamos de que el espacio habilitado en la Zona Portuaria, donde se celebró el Cook Music Fest, para seguir la final del Mundial de fútbol ha alcanzado su aforo máximo de 10.000 personas 🚨@santacruz_ayto @CabildoTenerife @PortsSCTenerife pic.twitter.com/A7wHVTx0fs— Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) July 19, 2026
“Rogamos a todas las personas que aún no se encuentren en el interior del recinto que no se desplacen hasta la zona”, ha señalado el cuerpo policial a través de sus canales de información.
El dispositivo busca garantizar la seguridad de las 10.000 personas concentradas en el recinto y facilitar el correcto desarrollo del evento organizado para seguir en directo la final del Mundial.
La Policía Local ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante el cierre de los accesos.