¿Vas a ver la final del Mundial en Santa Cruz de Tenerife? Ojo al tráfico, al calor y a los horarios

El recinto del Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife emitirá gratis este domingo la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. El espacio, ubicado en la zona portuaria de la capital tinerfeña, tendrá un aforo máximo de 10.000 personas que podrán seguir el encuentro a través de varias pantallas gigantes.
El partido comenzará a las 20:00 horas, pero las puertas del recinto abrirán a las 18:00 horas. La organización ha confirmado que el acceso será libre hasta completar la capacidad máxima autorizada. El público podrá disfrutar de animación previa con música en directo, sesiones de DJs, atracciones y una zona gastronómica con más de 25 puestos de hostelería y foodtrucks.
Esta iniciativa surge mediante una colaboración institucional y privada entre los promotores del Cook Music Fest, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad Portuaria. Las administraciones han acordado aprovechar la infraestructura logística ya instalada en la Isla con motivo del festival de música para transformarla en una gran zona de animación comunitaria.
Horarios y accesos para la final del Mundial
La organización del evento recomienda a los aficionados acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en los accesos. Al tratarse de una convocatoria gratuita, la entrada se realizará por estricto orden de llegada hasta alcanzar el límite de 10.000 asistentes.
El despliegue técnico incluye varias pantallas gigantes distribuidas de forma estratégica por el recinto para garantizar la visibilidad desde diferentes puntos. La intención del consistorio y los promotores es facilitar que la afición resida la cita deportiva en un ambiente festivo y seguro.
Más de 25 puestos de comida y animación musical
El espacio mantendrá una estructura operativa similar a la de los días de concierto. La oferta de restauración contará con productos de kilómetro 0 y propuestas gastronómicas variadas en más de dos docenas de puestos.
Coordinación de movilidad y seguridad en Santa Cruz
Los servicios de emergencias locales coordinarán la seguridad junto con la Policía Local y el personal de la Autoridad Portuaria. Se solicita a los asistentes que sigan rigurosamente las indicaciones del personal de control para garantizar un ambiente plenamente familiar. El consistorio aconseja planificar con calma los desplazamientos y dar prioridad absoluta al transporte público interurbano.
Ante la masiva afluencia prevista en la zona portuaria, se esperan importantes retenciones de tráfico en los accesos habituales a la capital por la Vía de Servicio y la Avenida Marítima. Por otra parte, debido al intenso calor que afectará este domingo a la Isla, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una hidratación constante, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición directa al sol en las horas previas al choque.