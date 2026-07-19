La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Canarias: máximas de 34 grados y fuertes rachas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo un aumento de las temperaturas en Canarias, que podrían alcanzar los 34 grados en Gran Canaria. El pronóstico detalla la presencia de calima ligera en altura y rachas de viento ocasionalmente muy fuertes en zonas del interior y vertientes expuestas del Archipiélago.
El calor afectará principalmente a las zonas de interior del sur y del oeste de Gran Canaria, donde los termómetros superarán con facilidad los 32 grados. En otras islas como Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y La Palma, la Aemet no descarta que las máximas alcancen localmente los 30 grados en medianías y vertientes orientadas al sur.
Esta situación de calor moderado coincide con la llegada de polvo en suspensión en niveles altos de la atmósfera. La visibilidad en las Islas podría verse reducida de forma regular o mala debido a este episodio de calima.
Alerta por rachas de viento muy fuertes
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque registrará intervalos de fuerte. Las previsiones meteorológicas advierten de rachas ocasionalmente muy fuertes en el interior de Lanzarote, el sur de Jandía (Fuerteventura) y las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas.
De acuerdo con los datos oficiales, la probabilidad de sufrir estas rachas intensas de viento será mayor en las islas de Gran Canaria y La Gomera, especialmente durante la segunda mitad de la jornada y al final del día. En las costas del suroeste predominará el régimen de brisas.
Mal estado de la mar en Canarias
La situación costera empeorará durante este domingo en el entorno marítimo de las Islas. La Aemet anuncia vientos del norte y nordeste de fuerza 4 o 5, que arreciarán a fuerza 6 y 7 en los canales interinsulares, provocando marejada o fuerte marejada.
El estado de la mar incluirá mar de fondo del nordeste con olas que oscilarán entre uno y dos metros de altura. Por el contrario, en las costas del sur y suroeste de las islas se espera un escenario más tranquilo, con viento variable de fuerza 1 a 3 y condiciones de mar rizada o marejadilla.