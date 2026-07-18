La Aemet activa un aviso especial por una nueva ola de calor: se superarán los 45 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una intensa ola de calor que afectará a gran parte del territorio peninsular y Baleares. El episodio comenzará oficialmente este martes, 21 de julio, y dejará temperaturas máximas que superarán los 45 grados en las zonas más afectadas.
El aviso especial número 23/2026 cuenta con un grado de probabilidad alto, fijado en el 70% por los predictores del organismo. Los valles del Guadalquivir y del Ebro, el tercio sureste de la Península y el interior de Mallorca serán las regiones que registrarán los valores más extremos durante este episodio.
Por el momento, este aviso de la Aemet no incluye a Canarias, por lo que las Islas quedan fuera del ámbito geográfico de alerta de este canal oficial. No obstante, la evolución de los modelos meteorológicos determinará si el calor africano termina afectando a otras regiones de forma indirecta.
Cuándo empieza y cuánto durará la ola de calor
Aunque el aviso especial se activa el martes 21, el ascenso térmico comenzará a notarse de forma progresiva desde este fin de semana. Para este sábado, las temperaturas ya rozarán los 40 grados en el interior de Andalucía, mientras que el domingo el repunte se concentrará en el tercio norte y la mitad oriental.
El lunes 20 de julio continuará la tendencia al alza. Los termómetros se situarán entre los 38 y los 40 grados en el valle del Ebro y Castilla-La Mancha, y alcanzarán los 41 grados en el Guadalquivir y Mallorca. La Aemet no descarta incorporar esta jornada dentro del periodo oficial de la ola de calor si los registros confirman la anomalía térmica.
El martes marcará el inicio oficial del fenómeno adverso. En esta jornada, los termómetros registrarán valores de entre 41 y 43 grados en el interior del tercio sureste, pudiendo superar de forma local los 44 grados en puntos de la cuenca del Genil.
Jueves 23 de julio: el día más crítico del episodio
El miércoles 22 se mantendrán las condiciones extremas, con un ligero repunte en el cuadrante suroccidental de la Península. Sin embargo, los servicios de meteorología advierten de que el jueves 23 de julio será el día álgido de este episodio de altas temperaturas.
Durante el jueves, la situación de bloqueo atmosférico provocará un nuevo aumento térmico en los litorales de Alborán y el tercio sureste. Los valores previstos para esta jornada central son los siguientes:
- Tercio sureste peninsular: Entre 42 y 44 grados, superando los 45 grados en puntos localizados.
- Valle del Guadalquivir y cuenca del Genil: Entre 41 y 43 grados.
- Valle del Ebro y depresiones del nordeste: Entre 40 y 42 grados.
- Este de Castilla-La Mancha: Entre 39 y 41 grados.
- Interior de Mallorca: Entre 37 y 39 grados.
Ante estos pronósticos, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre. El peligro por altas temperaturas afectará de forma directa a la población vulnerable, como personas de edad avanzada o con patologías cardiovasculares crónicas.
Los factores que explican este temporal de calor
El origen de esta situación se encuentra en un patrón de bloqueo atmosférico en la mitad oriental peninsular, reforzado por el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica. Este escenario, combinado con una circulación anticiclónica sobre el norte de África, impulsará una masa de aire cálido, seco y cargado con polvo en suspensión.
La fuerte insolación veraniega y los movimientos de subsidencia consolidarán el calor en las capas bajas de la atmósfera. Además del peligro por las temperaturas diurnas, la Aemet alerta de que las noches serán muy cálidas, configurando jornadas de noches ecuatoriales en varias provincias.
Este escenario meteorológico elevará el índice de peligro de incendios forestales a valores extremos en la Península, una situación que se complicará con la probable formación de tormentas secas vespertinas en los principales sistemas montañosos. Aunque los mapas apuntan a un descenso térmico generalizado a partir del viernes 24 de julio, la incertidumbre actual impide descartar que la ola de calor se prolongue durante el fin de semana.