Santa Cruz de Tenerife convoca las subvenciones culturales para este año

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha abierto el plazo para solicitar subvenciones a iniciativas de gran formato y fomento de la actividad cultural de 2026. La iniciativa, cuyas solicitudes podrán presentarse desde este lunes y hasta el 31 de julio, busca seguir fortaleciendo la programación cultural del municipio y respaldar la actividad de entidades, asociaciones y promotores culturales.
La convocatoria de Eventos de Gran Formato cuenta con una dotación inicial de 100.000 euros, ampliable hasta 304.000 euros mediante una cuantía adicional de 204.000 euros, condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Cada proyecto podrá recibir hasta 50.000 euros, sin que la financiación concedida pueda superar el coste total de la actividad.
La convocatoria para el Fomento de la Actividad Cultural dispone de 84.000 euros, distribuida en dos líneas: 63.000 euros para eventos, festivales, ciclos, exposiciones y programas culturales impulsados por promotores locales, y 21.000 euros para centros permanentes que desarrollan una programación cultural abierta a la ciudadanía.
En esta convocatoria, las ayudas podrán alcanzar un máximo de 12.000 euros, en la primera línea, y de 8.000, en la segunda, con un límite del 75% del coste del proyecto, sin que la financiación pública pueda superar, junto con otras ayudas, su coste total.
Toda la información, así como la documentación para la presentación de solicitudes, se halla disponible en la sede electrónica municipal y en los canales oficiales del OAC.