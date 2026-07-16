Santa Cruz costea 108 ideas vecinales para mejorar la ciudad

La nueva edición de los Presupuestos Participativos 2026-2027 ya tiene ganadores. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, celebra su novena convocatoria batiendo un récord de participación vecinal y de votos, al registrarse 567 propuestas, frente a las 539 de la edición anterior, de las que 249 fueron validadas para ser elegidas directamente por los ciudadanos. De este total, 108 iniciativas han sido las más votadas, las cuales serán ejecutadas por el Consistorio capitalino para “mejorar los barrios y hacer más felices a los vecinos”.
Esta edición cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a la convocatoria anterior, distribuidos en 400.000 euros para cada uno de los cinco distritos y otros 400.000 euros para la Línea Ciudad, destinada a proyectos ciudadanos vinculados a la formación, el patrimonio y la cultura.
Los proyectos ganadores fueron dados a conocer ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero. El regidor indicó que “llevamos casi una década impulsando los Presupuestos Participativos porque siempre hemos creído que quienes mejor conocen las necesidades de los barrios son los vecinos. Esta vía da la oportunidad de trasladar las necesidades de mejora al Ayuntamiento de una forma efectiva y participativa”.
Bermúdez detalló que “en esta edición han participado 1.512 personas, 134 más que en la anterior, que han emitido 14.070 votos, que se traducen en 2.000 más respecto a la edición pasada. Es decir un incremento del 16,6% que demuestra que cada vez más personas dedican parte de su tiempo a decidir cómo mejorar su ciudad. Hay distritos como Anaga, Ofra-Costa Sur o Salud-La Salle donde la participación se ha disparado”.
Por su parte, Javier Caraballero hizo hincapié en que “en esta edición se cuenta con un 50% más de inversión, pasando de 1,6 a 2,4 millones de euros para ejecutar las propuestas más votadas. También se ha registrado un aumento tanto en el número de proyectos presentados como en la participación”.
Estos incrementos se traducen en Anaga, con un 29,6% de participantes y un 57,6% de votos; Ofra-Costa Sur con un 82,9% de participación y un 184,1%; de votos; mientras que Salud-La Salle duplicó los participantes en un 116%, y aumentó un 63,7% los votos registrados.
De los proyectos elegidos, destacan los 23 en Anaga, encabezando las votaciones la propuesta de una escultura homenaje a las vendedoras de pescado para la rotonda de entrada a San Andrés, impulsada por la asociación El Pescador, que además logró sacar adelante todas las iniciativas presentadas a los Presupuestos Participativos. Otras actuaciones se centran en la instalación de un banco en la carretera de Taganana y la eliminación del rabo de gato en la calle San José.
Respecto a Salud-La Salle, se ejecutarán 18 proyectos. La propuesta de más respaldo ciudadano ha sido restaurar el monumento de la plaza de los Cantos Canarios, además de la instalación de fuentes de agua en el parque Cito Mecano y la creación de una zona infantil de juegos en el entorno del puente Zurita, junto a otras orientadas a mejorar los espacios públicos.
En Centro-Ifara se ejecutarán 18 proyectos, encabezados por la instalación de mesas y sillas en el parque de la plaza de la iglesia de Fátima, aparte de otras propuestas como la creación de un parque deportivo en la prolongación de Ramón y Cajal y la instalación de una nueva barandilla en las escaleras de la plaza Campoamor, en La Asomada.
En Ofra-Costa Sur han sido respaldados 8 proyectos, entre los que destaca el embellecimiento del paseo peatonal del IES Padre Anchieta, al que se suman el asfaltado de la calle Santa María de la Soledad y la mejora de la rampa de la plaza de Santa Clara, entre otras. Mientras, en el Suroeste fueron elegidos 14 proyectos. Las dos propuestas con más votos: la creación de un aparcamiento junto al CEIP Matías Llabrés Verd y el asfaltado de la calle 123.
Finalmente, la Línea Ciudad sacará adelante 27 proyectos de carácter municipal. La propuesta más votada fue la campaña Por unos barrancos limpios, a iniciativa del IES Anaga. Además, se seleccionaron iniciativas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la protección y divulgación del patrimonio, como la puesta en valor de los Saladeros de Valleseco, el homenaje al escultor Paco Palomino y otros dirigidos a la recuperación de las tradiciones.
El Ayuntamiento comenzará este año a ejecutar muchos de los proyectos aprobados, aunque Bermúdez indicó que, respecto a los de la edición anterior, aún falta un 20% por concluir por problemas “administrativos, no de voluntad”.