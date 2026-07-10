Sting regresa a Canarias y actúa este viernes junto al Palmetum de Santa Cruz

Sting incluye al Archipiélago en su gira por España. Sting 3.0 World Tour, que así se denomina su itinerario internacional, tenía previsto recalar anoche en el Gran Canaria Arena y este viernes, a partir de las 21.00 horas, lo hace en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de aparcamientos del Palmetum.
En esta ocasión el músico británico se presenta en los escenarios acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas.
Su recorrido por nuestro país comenzó el pasado martes en Barcelona, con las entradas agotadas, dentro del festival Les Nits Occident, y después de visitar Canarias la gira continuará por Cádiz, Málaga y Sevilla, con una parada en Portugal por medio, antes de poner rumbo a Francia y seguir recorriendo el continente. Al igual que en el resto del tour, la de esta noche en la capital tinerfeña se presenta como una gran ocasión para disfrutar con el amplio y exitoso repertorio del artista, tanto con The Police como en solitario.