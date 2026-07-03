Sudáfrica aterriza con su audiovisual en Canarias, Madrid y País Vasco

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anunció este jueves la inversión de 25 millones de euros, con la participación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para crear dos empresas audiovisuales en colaboración público-privada con inversores sudafricanos. La iniciativa contempla dos estudios de posproducción en Canarias y País Vasco, así como una plataforma de producción audiovisual en la Comunidad de Madrid.
Así lo expuso ayer el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto en la sede del departamento junto a Tshepiso Chikapa-Phiri, consejera delegada de Known Associates Group (KAG), al que pertenecen las sucursales de las empresas sudafricanas que se establecerán en España. La SETT invertirá 12,7 millones de euros en estos dos proyectos que forman parte del Plan España Hub Audiovisual. El departamento que dirige López destacó que se trata de la mayor inversión de Sudáfrica en industrias creativas españolas.
‘MUFASA’
El Ministerio ha indicado que la primera de esas dos empresas, Moonlighting Studios Spain, sucursal española de su matriz en Sudáfrica, recibirá un total de 18 millones de euros, 8,8 millones procedentes de la SETT, para localizar en Madrid una productora audiovisual de desarrollo de proyectos y creación de propiedad intelectual, resultado de la ejecución de 10 largometrajes y documentales.
A través de sus servicios de producción, Moonlighting ha participado en films como Mufasa, Mad Max: Fury Road, La mujer rey, Mission Impossible: The Final Reckoning y la serie Resident Evil. Moonlighting produce también títulos con contenido social enfocados a la realidad del continente africano, así como temas como la diversidad y la multiculturalidad.
La segunda operación es una aportación de capital en The Refinery, también de origen sudafricano, por valor total de 8 millones de euros, donde la SETT participa con 3,9 millones de euros. La división española de The Refinery contará con dos estudios, uno en Canarias y otro en País Vasco.
“Esta inversión permitirá establecer dos instalaciones totalmente equipadas que operen como una plataforma integrada de posproducción para mantener en España esta actividad y no externalizar a otros países. Mediante ambas iniciativas se fomentará el mayor control creativo y económico de los proyectos realizados en España”, explicaron desde el ministerio.
KNOW ASSOCIATES
Estas compañías pertenecen a Known Associates Group (KAG), empresa africana de medios fundada por la empresaria Tshepiso Chikapa-Phiri y dirigida por Joel Chikapa-Phiri, productor con una carrera de más de 30 años. KAG trabaja en toda la cadena de valor del cine: desde la preproducción hasta la exhibición, incluyendo marketing, distribución, financiación e infraestructuras.
La inversión privada corresponde en ambos casos a Sinobukhosi, empresa liderada por la emprendedora Luleka Masinda, con capitalizaciones en tecnología, recursos y propiedad industrial comercial.