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Susto en Los Gigantes: rescatan en helicóptero a dos bañistas en apuros

Dos mujeres de 42 y 21 años fueron evacuadas por el helicóptero del GES hasta la helisuperficie de Adeje
Imagen de archivo de un helicóptero del GES. | DA
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Dos bañistas han sido rescatadas en helicóptero este miércoles tras verse en apuros en una playa de la zona de Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo a las 13.47 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que dos mujeres tenían dificultades en la costa.

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El centro coordinador activó de inmediato al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Consorcio de Bomberos de Tenerife, a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil.

Rescate en helicóptero hasta la helisuperficie de Adeje

La dotación del helicóptero del GES localizó a las dos bañistas y procedió a su rescate. Posteriormente, ambas fueron evacuadas hasta la helisuperficie de Adeje, donde les esperaba una ambulancia de soporte vital básico del SUC.

Una de las afectadas, una mujer de 42 años, presentaba diversas contusiones de pronóstico leve. La segunda bañista, de 21 años, también sufrió varias contusiones de carácter leve.

No precisaron traslado a un centro sanitario

Tras el aterrizaje del helicóptero, el personal sanitario valoró y asistió a las dos mujeres. Ninguna de ellas precisó traslado a un centro sanitario, de acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo activado por el 112 en la costa de Santiago del Teide, una zona frecuentada por vecinos y turistas, especialmente durante los meses de verano.

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