Televisión Canaria estrena este viernes la serie documental ‘Identidades’

Televisión Canaria estrena este viernes (22.00 horas) Identidades, una producción de Multitrack que propone una mirada contemporánea sobre la cultura, la historia y el patrimonio del Archipiélago. La nueva serie documental, que podrá verse en el canal autonómico y en la plataforma digital Canarias Play, invita a recorrer las múltiples huellas que han contribuido a conformar la identidad de Canarias, desde una perspectiva divulgativa y alejada de los tópicos.
Dirigida por Benito Cabrera, responsable de los contenidos, y Raúl Pulido, realizador y codirector del proyecto, la serie está presentada por el propio Cabrera, junto a Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que acercan la cultura canaria a las nuevas generaciones.
“Con Identidades proponemos descubrir la identidad canaria a través de la cultura, el paisaje, las palabras, los símbolos y la música, elementos que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo”, explica Cabrera.
Con un formato que combina investigación, entrevistas, rodajes y actuaciones musicales, Identidades descubrirá algunas de las historias menos conocidas de Canarias y de sus protagonistas, el origen de topónimos y palabras o los vínculos históricos del Archipiélago con otros territorios atlánticos.
“Es una serie rodada dentro y fuera de Canarias, que cuenta con la participación de jóvenes creadores de contenido que están realizando una importante labor de divulgación en las redes sociales”, añade el director del formato. La serie establece, de esta manera, un diálogo entre el pasado y el presente.