Tenerife alberga el primer Encuentro de Círculos de Bellas Artes de España

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife albergó este martes la reunión inicial del denominado Encuentro Circular, el I Encuentro de Círculos de Bellas Artes de España. Se trata de una serie de reuniones técnicas e institucionales con asistencia de representantes de los tres círculos de bellas artes del país, el tinerfeño, el de Madrid y el de Palma de Mallorca. El objetivo no es otro que lanzar e implantar una red estable de cooperación artístico-cultural entre esas tres instituciones. Tal propósito quedó sellado con la firma de un acuerdo de colaboración entre las partes.
Esta primera reunión oficial ha contado con la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la organización anfitriona, a cuyos integrantes, con Ana Lorca y Samuel Cabrera como vicepresidentes (el presidente Pepe Valladares no pudo acudir por razones médicas), se han unido Valerio Rocco, director del CBA de Madrid; Pedro Jesús Lorente, presidente del CBA de Palma; Judit Vega, vicepresidenta del CBA de Palma, y Francisco Barceló, vocal del CBA de Palma.
Por parte de la Fundación CajaCanarias, que patrocinó la convocatoria junto al Ayuntamiento santacrucero, estuvieron presentes Francisco Óliver González, director general de la entidad, y Raquel Luis, jefa del Área de Cultura.
En el plano institucional público, asistió el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa.
La convocatoria de trabajo se concibió como una primera jornada de diálogo, coordinación y actividad institucional entre los tres círculos de bellas artes del país, una iniciativa que tendrá continuidad en al menos otras dos citas más, la siguiente en Palma y luego en Madrid, todas ellas orientadas a la creación de una futura red estable de cooperación artístico-cultural.
Hay que recordar que que esta reunión oficial de trabajo se había integrado en la programación de actividades especiales desplegadas con motivo de la conmemoración del centenario (1925-2025) del Círculo de Bellas Artes de Tenerife.
El I Encuentro de Círculos de Bellas Artes de España se inició con una visita a la sede del tinerfeño, a la que siguió una sesión de trabajo entre los equipos convocados en las mismas instalaciones. Luego se produjo el acto institucional de cierre de la jornada.
La iniciativa Encuentro Circular se alinea con los pilares del proyecto Nuevo Círculo de la entidad tinerfeña, que consiste en repensar la asociación, profesionalizar su estructura y consolidar su papel como agente cultural contemporáneo, conectado con otros actores del ecosistema cultural.
El Encuentro Circular parte de una idea base: la cultura funciona como una energía que circula. Su capacidad transformadora no reside únicamente en las iniciativas individuales, sino en la posibilidad de coordinar estructuras, conectar territorios y generar redes activas de colaboración entre instituciones, agentes y comunidades culturales. En este marco, el proyecto articula un eje estratégico entre Madrid, Tenerife y Mallorca.