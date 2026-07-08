Tenerife y Gran Canaria reciben a Cuban Jazz Syndicate, Estelle Perrault y Takeo Takahashi Trío

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más afronta hoy miércoles y mañana jueves, en Tenerife y Gran Canaria, los primeros conciertos de su segunda semana, protagonizados por Cuban Jazz Syndicate, Estelle Perrault 5tet y Takeo Takahashi Trío.
La agenda musical se abre con el artista canario de origen japonés Takeo Takahashi, intérprete baterista y compositor en los ámbitos del jazz y la música contemporánea. Junto a Sergi Sirvent (piano) y David Mengual (contrabajo), presentará Melodías Forjadas. Jazz para la obra de Martín Chirino, un proyecto multidisciplinar de piezas jazzísticas inspiradas en el legado artístico del escultor grancanario, realizando un diálogo entre formas, espacios, tiempos, estructuras, armonías y texturas. El concierto se desarrollará este miércoles (20.00 horas) en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
LA HISTORIA
Previamente, en ese mismo lugar se desarrollará el coloquio 35 años de festival (18.30 horas), de la mano del director artístico del Canarias Jazz y Más, Miguel Ramírez, quien repasará ante el público la historia de esta cita musical, que arrancó en la primavera de 1992 en Las Palmas de Gran Canaria y poco a poco abarcó todo el Archipiélago.
Este encuentro contará también con la participación de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; Alberto Hernández Sicilia, productor del festival; Luz Sosa, fotoperiodista del Canarias Jazz & Más desde hace décadas, y Manuel Lorente, músico de dilatada trayectoria y técnico de sonido del festival, el más veterano de sus profesionales.
Mañana jueves, y de nuevo en la Fundación CajaCanarias (20.00 horas), se subirá al escenario el proyecto Cuban Jazz Syndicate, que, como sugiere su nombre, es una vibrante reunión de músicos del Caribe, principalmente de Cuba. La banda está liderada por Michael Olivera, quien ha colaborado con Quincy Jones, Richard Bona, Alfredo Rodríguez, Paquito D’Rivera y Chucho Valdés, por mencionar solo algunos artistas.
Ahora es Olivera quien reúne a varios de los más destacados talentos del jazz cubano actual, como Carlos Sarduy (trompeta) y Humberto Ríos (piano). A ellos se suma Panagiotis Andreu desde New York, bajista y cantante, cuya maestría aporta un sonido inigualable al Syndicate, que también cuenta con los maestros Inoidel González y Yuvisney Aguilar.
Juntos crean una experiencia musical poderosa que combina ritmo, improvisación, alegría y energía caribeña, transportando al público directamente a las calles y los colores del Caribe. Tras el éxito de su espectáculo Y llegó la luz, presentado en algunos de los festivales más reconocidos de Europa, el grupo se prepara ahora para grabar su segundo álbum y lanzar un nuevo show lleno de frescura, pasión y sabor.
‘PROMISES’
También mañana, pero en el Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, visita por primera vez el festival la artista francesa de origen taiwanés Estelle Perrault. Impulsada por una pasión obsesiva por los grandes maestros del jazz, desde Bud Powell y Bobby Timmons hasta Ella Fitzgerald, Estelle Perrault ha forjado una voz y una identidad musical propias.
Acompañada por algunos de los músicos más talentosos de la escena actual, presentará Promises, su tercer álbum, compuesto íntegramente a partir de bocetos originales para piano y voz, en el que brinda un repertorio de canciones íntimas y nostálgicas.